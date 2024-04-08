Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Казакам в Белгороде вновь предоставят субсидию в 7,2 млн рублей

Казакам в Белгороде вновь предоставят субсидию в 7,2 млн рублей

8 апреля 2024, 11:58
Фото: 1MI
Субсидию выделят из городского бюджета. Деньги направят команде «Станица». Соответствующее распоряжение подписал мэр Валентин Демидов.

В 2024 году казачья пожарная команда «Станица» получит 7 млн 184 тыс. рублей, следует из документа. Субсидию казаки получат на обеспечение первичных мер пожарной безопасности (проведение профилактики и тушение пожаров), информирование население о прогнозируемых и возникших пожарах.

Средства направят из городского бюджета.

Добавим, что те же суммы команде выделяли в 2022 и 2023 годах.

Председателем «Станицы» является Сергей Скуратов. Организация была зарегистрирована в ноябре 2018 года.

Дошло до казаков: белгородка пожаловалась, что им не платят зарплату за дежурства
Узнать подробнее
Читайте также:
Дошло до казаков: белгородка пожаловалась, что им не платят зарплату за дежурстваКазакам в Белгороде выделили 7,2 млн рублей на обеспечение пожарной безопасностиКазаки в Старом Осколе будут охранять правопорядок на платной основе
#Город#Субсидии#Казаки#Новости Белгорода#Станица#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Страшные итоги марта: во время обстрелов ВСУ за месяц погибли 28 белгородцев
Сегодня, 12:45
Виноваты обстрелы? В Белгороде наблюдается нехватка водителей автобусов
Сегодня, 10:19
Семья, в которой от атаки ВСУ погибла девушка, переехала в Белгород из приграничья
Сегодня, 09:20
Первый канал поможет белгородцам с помощью шоу «Голос»
Сегодня, 12:11
Прилавки с огурцами и укрытия: как выживает Центральный рынок Белгорода
Сегодня, 10:20
В одном из районов Белгорода завтра может быть очень громко. В чём дело?
Сегодня, 12:29
"