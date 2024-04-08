Казакам в Белгороде вновь предоставят субсидию в 7,2 млн рублей

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В 2024 году казачья пожарная команда «Станица» получит 7 млн 184 тыс. рублей, следует из документа. Субсидию казаки получат на обеспечение первичных мер пожарной безопасности (проведение профилактики и тушение пожаров), информирование население о прогнозируемых и возникших пожарах.
Средства направят из городского бюджета.
Добавим, что те же суммы команде выделяли в 2022 и 2023 годах.
Председателем «Станицы» является Сергей Скуратов. Организация была зарегистрирована в ноябре 2018 года.