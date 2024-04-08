Казакам в Белгороде вновь предоставят субсидию в 7,2 млн рублей

В 2024 году казачья пожарная команда «Станица» получит 7 млн 184 тыс. рублей, следует из документа. Субсидию казаки получат на обеспечение первичных мер пожарной безопасности (проведение профилактики и тушение пожаров), информирование население о прогнозируемых и возникших пожарах.