Из-за неопытных белгородских водителей погибли четыре человека, ранены более 100

Девять детей погибли на дорогах Белгородской области за год

Существенный рост ДТП за год произошёл в девяти районах. При каждой четвёртой аварии обнаруживались недостатки содержания дорог. Подробности о ситуации с ДТП в регионе в 2023 году сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.