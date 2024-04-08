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Девять детей погибли на дорогах Белгородской области за год

Из-за неопытных белгородских водителей погибли четыре человека, ранены более 100

8 апреля 2024, 14:02
Фото: 1MI

Девять детей погибли на дорогах Белгородской области за год

Существенный рост ДТП за год произошёл в девяти районах. При каждой четвёртой аварии обнаруживались недостатки содержания дорог. Подробности о ситуации с ДТП в регионе в 2023 году сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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ДТП

В 2023 году существенный рост дорожно-транспортных происшествий наблюдался в девяти муниципалитетах Белгородской области: в Волоконовском, Ивнянском, Корочанском, Красногвардейском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском, Ровеньском и Чернянском районах.

Часть аварий произошла из-за неопытных водителей. В прошлом году по этой причине погибли четыре человека, ещё 103 ранены. После каждого четвёртого ДТП фиксировались недостатки содержания дорог.

За минувший год в результате аварий погибли девять детей. Ещё 145 получили травмы различной степени тяжести. Чаще всего виновниками аварий становились взрослые люди, включая родителей несовершеннолетних, которые допустили превышение скорости авто.

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#Белгородская область#ДТП#Пострадавшие#Дети#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова
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