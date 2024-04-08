Из-за неопытных белгородских водителей погибли четыре человека, ранены более 100

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
В 2023 году существенный рост дорожно-транспортных происшествий наблюдался в девяти муниципалитетах Белгородской области: в Волоконовском, Ивнянском, Корочанском, Красногвардейском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском, Ровеньском и Чернянском районах.
Часть аварий произошла из-за неопытных водителей. В прошлом году по этой причине погибли четыре человека, ещё 103 ранены. После каждого четвёртого ДТП фиксировались недостатки содержания дорог.
За минувший год в результате аварий погибли девять детей. Ещё 145 получили травмы различной степени тяжести. Чаще всего виновниками аварий становились взрослые люди, включая родителей несовершеннолетних, которые допустили превышение скорости авто.