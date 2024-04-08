Численность населения Мурманской области сократилась

По данным Мурманскстата «Социально-экономическое положение Мурманской области», за январь 2024 года родилось 468 детей, что на 25 меньше, чем в январе прошлого года. К сожалению, в этом же месяце скончались 808 человек, включая одного ребенка в возрасте до года. В прошлом году число умерших составило 829 человек, включая двух младенцев.