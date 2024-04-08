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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

Численность населения Мурманской области сократилась

8 апреля 2024, 13:44
За январь 2024 года количество людей, проживающих в Мурманской области, уменьшилось до 651,1 тысячи человек. Это число на 0,05% меньше, чем в прошлом году.

По данным Мурманскстата «Социально-экономическое положение Мурманской области», за январь 2024 года родилось 468 детей, что на 25 меньше, чем в январе прошлого года. К сожалению, в этом же месяце скончались 808 человек, включая одного ребенка в возрасте до года. В прошлом году число умерших составило 829 человек, включая двух младенцев.

В январе в Мурманскую область официально прибыло 1651 человек, а выехало 1630 человек. Из других стран приехали 97 человек, но уехали 158 человек. Внутри России приехали 1554 человека и уехали 1472 человека. Внутренняя миграция в рамках области составила 395 человек.

Также в январе в Мурманской области было заключено 280 браков и произошло 290 разводов.

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