Численность населения Мурманской области сократилась

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
По данным Мурманскстата «Социально-экономическое положение Мурманской области», за январь 2024 года родилось 468 детей, что на 25 меньше, чем в январе прошлого года. К сожалению, в этом же месяце скончались 808 человек, включая одного ребенка в возрасте до года. В прошлом году число умерших составило 829 человек, включая двух младенцев.
В январе в Мурманскую область официально прибыло 1651 человек, а выехало 1630 человек. Из других стран приехали 97 человек, но уехали 158 человек. Внутри России приехали 1554 человека и уехали 1472 человека. Внутренняя миграция в рамках области составила 395 человек.
Также в январе в Мурманской области было заключено 280 браков и произошло 290 разводов.