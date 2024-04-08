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Белгородские паралимпийцы стали лучшими на соревнованиях в Казани

Белгородские паралимпийцы стали лучшими на соревнованиях в Казани

8 апреля 2024, 15:58
Фото: 1MI
Белгородцы показали лучший результат на Кубке России в общекомандном зачёте. Они обошли соперников из 17 регионов. Спортсмены завоевали серебро и бронзу и в личных зачётах, сообщает региональное министерство спорта.

В Казани проходит Кубок России по пулевой стрельбе. Его участниками стали команды из 17 регионов. Белгородские паралимпийцы из Центра адаптивных видов спорта «Вершина» стали лучшими в общекомандном первенстве.

Татьяна Рябченко и Влада Беспалова завоевали серебро в упражнениях В3 и В5 (стрельба из пневматической винтовки на 10 м лёжа). Бронзовым призёром стал Константин Гулевский. Он отличился в упражнении «стрельба из пневматической винтовки стоя на 10 м».

В топ-10 лучших спортсменов вошли Андрей Кожемякин, Марина Абдуллина, Сергей Бутов и Татьяна Малеева.

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#Белгородская область#Спорт#Кубок россии#Соревнования#Новости Белгорода#Пулевая стрельба#Паралимпийцы#Белгород#Маргарита Водолажская
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