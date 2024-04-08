Белгородские паралимпийцы стали лучшими на соревнованиях в Казани

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
В Казани проходит Кубок России по пулевой стрельбе. Его участниками стали команды из 17 регионов. Белгородские паралимпийцы из Центра адаптивных видов спорта «Вершина» стали лучшими в общекомандном первенстве.
Татьяна Рябченко и Влада Беспалова завоевали серебро в упражнениях В3 и В5 (стрельба из пневматической винтовки на 10 м лёжа). Бронзовым призёром стал Константин Гулевский. Он отличился в упражнении «стрельба из пневматической винтовки стоя на 10 м».
В топ-10 лучших спортсменов вошли Андрей Кожемякин, Марина Абдуллина, Сергей Бутов и Татьяна Малеева.