Белгородские паралимпийцы стали лучшими на соревнованиях в Казани

Татьяна Рябченко и Влада Беспалова завоевали серебро в упражнениях В3 и В5 (стрельба из пневматической винтовки на 10 м лёжа). Бронзовым призёром стал Константин Гулевский. Он отличился в упражнении «стрельба из пневматической винтовки стоя на 10 м».