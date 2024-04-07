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Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Илья Авербух

Известный российский фигурист обратился к белгородцам со словами поддержки

7 апреля 2024, 09:30
Фото: 1MI
Илья Авербух

Российский фигурист Илья Авербух передал слова поддержки белгородцам

Заслуженный мастер спорта, известный российский фигурист Илья Авербух передал слова поддержки белгородцам. Со знаменитостью удалось поговорить студентке Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова на саммите для финалистов премии #МЫВМЕСТЕ.

Фигурист Илья Авербух передал слова поддержки белгородцам. Спортсмен не раз бывал в Белгородской области, а сейчас готов вновь посетить регион и ждёт приглашения:

«Ребята, Белгород, всем большой привет! Не единожды мы были в вашем замечательном городе. Совсем недавно ездил в Губкин для того, чтобы встретиться с ребятами — поддержать. Я уверен, что всё будет хорошо. Мы с вами — вы с нами. Мы одна, самая лучшая страна. Мы пройдём всё вместе и обязательно приедем к вам».
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