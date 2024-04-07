Известный российский фигурист обратился к белгородцам со словами поддержки

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Фигурист Илья Авербух передал слова поддержки белгородцам. Спортсмен не раз бывал в Белгородской области, а сейчас готов вновь посетить регион и ждёт приглашения:
«Ребята, Белгород, всем большой привет! Не единожды мы были в вашем замечательном городе. Совсем недавно ездил в Губкин для того, чтобы встретиться с ребятами — поддержать. Я уверен, что всё будет хорошо. Мы с вами — вы с нами. Мы одна, самая лучшая страна. Мы пройдём всё вместе и обязательно приедем к вам».