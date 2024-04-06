Россияне помогли переселить в безопасный регион белгородцев с 88-летней бабушкой

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Команда журналистки Ксении Собчак продолжает собирать деньги для переселения жителей Белгорода в безопасные регионы. Так, за последние пять дней за пожертвования россиян удалось переселить ещё пять семей: трёх одиноких мам, семью с лежачей бабушкой 1936 года рождения, три семьи с двумя маленькими детьми в каждой и одну семью с четырьмя детьми.
Три спонсора помогли ещё шести семьям: из них две большие семьи из трёх поколений, две мамы-одиночки и две семьи, жильё которых значительно пострадало от обстрелов. Один читатель Telegram-канала «Кровавая барыня» бесплатно предоставил жильё в Самарской области семье с двумя детьми.
На сегодняшний день команде Собчак удалось переселить 250 семей. Помощи ждут ещё около 400 семей из Белгородской области.