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Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Ещё 12 белгородских семей удалось переселить в безопасные регионы России

Россияне помогли переселить в безопасный регион белгородцев с 88-летней бабушкой

6 апреля 2024, 11:09
Фото: Изображение Midjourney

Ещё 12 белгородских семей удалось переселить в безопасные регионы России

За последние дни ещё 12 семей из Белгородской области отправились в безопасные регионы России. Подробности сбора для переселения жителей Белгорода и области сообщила журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Команда журналистки Ксении Собчак продолжает собирать деньги для переселения жителей Белгорода в безопасные регионы. Так, за последние пять дней за пожертвования россиян удалось переселить ещё пять семей: трёх одиноких мам, семью с лежачей бабушкой 1936 года рождения, три семьи с двумя маленькими детьми в каждой и одну семью с четырьмя детьми.

Три спонсора помогли ещё шести семьям: из них две большие семьи из трёх поколений, две мамы-одиночки и две семьи, жильё которых значительно пострадало от обстрелов. Один читатель Telegram-канала «Кровавая барыня» бесплатно предоставил жильё в Самарской области семье с двумя детьми.

На сегодняшний день команде Собчак удалось переселить 250 семей. Помощи ждут ещё около 400 семей из Белгородской области.

Лолита вновь помогла с переселением белгородцев в безопасные регионы
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#Белгородская область#Расселение#Белгород#Ксения собчак#Обстрелы#Расселение людей#Александра Склярова
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