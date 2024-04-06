Россияне помогли переселить в безопасный регион белгородцев с 88-летней бабушкой

Команда журналистки Ксении Собчак продолжает собирать деньги для переселения жителей Белгорода в безопасные регионы. Так, за последние пять дней за пожертвования россиян удалось переселить ещё пять семей: трёх одиноких мам, семью с лежачей бабушкой 1936 года рождения, три семьи с двумя маленькими детьми в каждой и одну семью с четырьмя детьми.