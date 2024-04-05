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Updated Сегодня, 15:04

В Белгороде возобновили курсы по обучению доврачебной помощи

В Белгороде возобновили курсы по обучению доврачебной помощи

5 апреля 2024, 15:04
Фото: 1MI
В Центре молодёжных инициатив состоится мастер-класс по оказанию доврачебной помощи. Организаторы просят посетителей взять с собой жгут, сообщает администрация Белгорода.

В Белгороде снова пройдёт мастер-класс по оказанию доврачебной помощи. Он состоится 6 апреля в Центре молодёжных инициатив. Его проведёт студенческий корпус спасателей. Принять участие можно по предварительной записи.

Участникам организаторы рекомендуют взять с собой жгут.

Раннее сообщалось, что более 200 тысяч белгородцев прошли обучение по оказанию первой помощи, а свыше 96 тысяч белгородцев прошли курсы с начала 2024 года. Занятия проводили на 30 площадках.

Водителей автобусов обучали останавливать кровотечения и пользоваться аптечкой. Инструкторы рассказывали об особенностях индивидуальных перевязочных пакетов, учили наложению давящих повязок.

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