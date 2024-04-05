В Белгороде возобновили курсы по обучению доврачебной помощи

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
В Белгороде снова пройдёт мастер-класс по оказанию доврачебной помощи. Он состоится 6 апреля в Центре молодёжных инициатив. Его проведёт студенческий корпус спасателей. Принять участие можно по предварительной записи.
Участникам организаторы рекомендуют взять с собой жгут.
Раннее сообщалось, что более 200 тысяч белгородцев прошли обучение по оказанию первой помощи, а свыше 96 тысяч белгородцев прошли курсы с начала 2024 года. Занятия проводили на 30 площадках.
Водителей автобусов обучали останавливать кровотечения и пользоваться аптечкой. Инструкторы рассказывали об особенностях индивидуальных перевязочных пакетов, учили наложению давящих повязок.