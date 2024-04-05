Увидеть прекрасное в сером

На придомовом участке у Кононовой цветут подснежники, тюльпаны, ирисы, гвоздики и люпины, есть папоротники и фруктовые деревья. Но на досуге Маргарита занимается не только ими. Недавно начала реставрировать старые вещи: восстановила буфет, которому уже более 50 лет, а также сундук и чемодан, доставшиеся от прабабушки.