Увидеть прекрасное в сером

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Среди трёх важнейших профессиональных качеств Маргарита Кононова больше всего выделяет творческое видение. Эта женщина смогла найти красивое и в шахте, в которой работает всего несколько месяцев. При первом же спуске под землю её взгляд уловил множество интересных вещей в, казалось бы, простых каменных коридорах…
На Лебединском ГОКе Маргарита работает с начала двухтысячных. Была горнорабочей, потом техником-геологом, участковым геологом карьера. Благодаря этому опыту она хорошо знает, из каких пород состоят горизонты рудной чаши. А когда освободилась должность геолога шахты, перешла туда.
«Сама напросилась, — улыбается Маргарита. — Как выглядит порода на поверхности, я видела, а какая она „изнутри“ — ни разу. При первом же спуске меня встретило чудо: в выемке стены туннеля при подмоге воды и света прожектора выросли мох и трава! Даже не ожидала под землёй встретить маленький оазис. В шахте много интересного, особенно с геологической точки зрения: различные складки, трещины с кварцевыми кристаллами, стены „расписаны“ гидроокислами железа. На потолке можно увидеть сотни сосулек — сталактитов — возрастом около 60 лет. Они бывают и светло-серые, и „ржавые“ — в зависимости от вкраплений пород, смешанных с водой».
Кононова инспектирует геологическое состояние разрабатываемых забоев. После того как шахтёры проложат и очистят определённый участок, на него заходит геолог. Смотрит, какие породы формируют своды забоя, совпадает ли эта картина с данными первичной геологоразведки, проведённой проектным институтом. Обнаружив отличия (например, вкрапления других минералов), замеряет параметры и зарисовывает, как они выглядят: затем предстоит внести корректировки в утверждённую книгу зарисовок и чертежи.
Арсенал инструментов простой: карандаш, блокнот, электронная линейка, рулетка и компас. Плюс, конечно, зоркий взгляд и знания.
«При проверке геологического состояния выработки важны точность и внимательность. Все отклонения от данных разведки фиксируем и направляем информацию шахтёрам: это важно для эффективности и безопасности их работы, — поясняет Маргарита. — Например, если вместо твёрдых пород пошли более мягкие или трещиноватые, возможно обрушение туннеля при дальнейшей проходке. Значит, коллективу дренажной шахты нужно вносить изменения в проект разработки и крепления забоя».
На придомовом участке у Кононовой цветут подснежники, тюльпаны, ирисы, гвоздики и люпины, есть папоротники и фруктовые деревья. Но на досуге Маргарита занимается не только ими. Недавно начала реставрировать старые вещи: восстановила буфет, которому уже более 50 лет, а также сундук и чемодан, доставшиеся от прабабушки.
«Посмотрела несколько уроков в интернете и решила попробовать. Всё получилось. Сундук с чемоданом буду использовать как декор и место хранения садовых инструментов. А с буфетом придумаю новый интерьер для столовой, — делится планами Маргарита. — У меня всегда так — и в быту, и в работе: если чем-то увлеклась, обязательно освою».