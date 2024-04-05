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Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Маргарита Кононова

Увидеть прекрасное в сером

5 апреля 2024, 11:15
Фото: Александра Белашова / Лебединский ГОК
Маргарита Кононова
Почему геолог шахты Маргарита Кононова находит необычное там, где другие не замечают

Среди трёх важнейших профессиональных качеств Маргарита Кононова больше всего выделяет творческое видение. Эта женщина смогла найти красивое и в шахте, в которой работает всего несколько месяцев. При первом же спуске под землю её взгляд уловил множество интересных вещей в, казалось бы, простых каменных коридорах…

Оазис на глубине

На Лебединском ГОКе Маргарита работает с начала двухтысячных. Была горнорабочей, потом техником-геологом, участковым геологом карьера. Благодаря этому опыту она хорошо знает, из каких пород состоят горизонты рудной чаши. А когда освободилась должность геолога шахты, перешла туда.

«Сама напросилась, — улыбается Маргарита. — Как выглядит порода на поверхности, я видела, а какая она „изнутри“ — ни разу. При первом же спуске меня встретило чудо: в выемке стены туннеля при подмоге воды и света прожектора выросли мох и трава! Даже не ожидала под землёй встретить маленький оазис. В шахте много интересного, особенно с геологической точки зрения: различные складки, трещины с кварцевыми кристаллами, стены „расписаны“ гидроокислами железа. На потолке можно увидеть сотни сосулек — сталактитов — возрастом около 60 лет. Они бывают и светло-серые, и „ржавые“ — в зависимости от вкраплений пород, смешанных с водой».

Безопасность — в деталях

Кононова инспектирует геологическое состояние разрабатываемых забоев. После того как шахтёры проложат и очистят определённый участок, на него заходит геолог. Смотрит, какие породы формируют своды забоя, совпадает ли эта картина с данными первичной геологоразведки, проведённой проектным институтом. Обнаружив отличия (например, вкрапления других минералов), замеряет параметры и зарисовывает, как они выглядят: затем предстоит внести корректировки в утверждённую книгу зарисовок и чертежи.

Арсенал инструментов простой: карандаш, блокнот, электронная линейка, рулетка и компас. Плюс, конечно, зоркий взгляд и знания.

«При проверке геологического состояния выработки важны точность и внимательность. Все отклонения от данных разведки фиксируем и направляем информацию шахтёрам: это важно для эффективности и безопасности их работы, — поясняет Маргарита. — Например, если вместо твёрдых пород пошли более мягкие или трещиноватые, возможно обрушение туннеля при дальнейшей проходке. Значит, коллективу дренажной шахты нужно вносить изменения в проект разработки и крепления забоя».

Освоит всё!

На придомовом участке у Кононовой цветут подснежники, тюльпаны, ирисы, гвоздики и люпины, есть папоротники и фруктовые деревья. Но на досуге Маргарита занимается не только ими. Недавно начала реставрировать старые вещи: восстановила буфет, которому уже более 50 лет, а также сундук и чемодан, доставшиеся от прабабушки.

«Посмотрела несколько уроков в интернете и решила попробовать. Всё получилось. Сундук с чемоданом буду использовать как декор и место хранения садовых инструментов. А с буфетом придумаю новый интерьер для столовой, — делится планами Маргарита. — У меня всегда так — и в быту, и в работе: если чем-то увлеклась, обязательно освою».
Маргарита КононоваМаргарита Кононова
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