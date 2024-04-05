Свет в помощь: как оптический эффект служит безопасности на производстве?

Гобо — это трафарет или предмет, который размещают перед источником света для создания оптических эффектов. Раньше к такому приёму прибегали в театре. С развитием светодиодного оборудования выросла и сфера использования. Сегодня проекция изображения на поверхности востребована в рекламе и, как оказалось, на производстве.