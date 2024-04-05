Свет в помощь: как оптический эффект служит безопасности на производстве?

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:47
«Стропальщики и крановщики жаловались, что в месте разгрузки не хватает света, — говорит главный электромеханик УРМЭО Артём Кривошапов. — Варианты решения проблемы искали в интернете, изучали опыт в смежных подразделениях, даже интересовались у коллег в других регионах».
Оптимальный вариант нашли на одном из питерских предприятий, где крановое хозяйство укомплектовано гобо-проекторами — устройствами для проецирования изображений на поверхности.
Гобо — это трафарет или предмет, который размещают перед источником света для создания оптических эффектов. Раньше к такому приёму прибегали в театре. С развитием светодиодного оборудования выросла и сфера использования. Сегодня проекция изображения на поверхности востребована в рекламе и, как оказалось, на производстве.
Изучив опыт применения подобных устройств, лебединцы приобрели светодиодные проекторы отечественного производства и установили на восемь мостовых кранов УРМЭО. Подъёмные механизмы, которые перемещают мелкие детали, оставили с белой подсветкой.
Ирина Чуева трудится крановщицей меньше года. При таком скромном опыте важна любая мелочь. В том числе — дополнительный свет:
«Лучше видно, куда везу и выгружаю деталь. Раньше мы использовали звуковые сигналы, чтобы привлечь внимание коллег к грузу. А теперь у нас есть ещё и подсветка».
На остальных кранах устройства через специальную линзу проецируют сигнальную надпись: «Опасная зона. Работает кран». Изображение остаётся чётким на расстоянии до 50 метров.
Идею переняли и другие ремонтные подразделения комбината — РМУ и УПЗЧ.
«Гобо-проектор визуализирует работу крана. Человек идёт по цеху, видит проекцию красно-жёлтых цветов и обходит опасный сектор, — поясняет начальник участка УПЗЧ Андрей Шамыгин. — Пока мы установили устройства на четырёх кранах. Но в перспективе оборудуем ещё три. Таким образом, обеспечим все грузоподъёмники сигнальной подсветкой».
В подразделении «апгрейд» оценили.
«Мы ведь часто ходим по цеху: то за деталью идёшь, то за заданием к мастеру или на обед, — рассуждает токарь УПЗЧ Вячеслав Суворов. — Раньше приходилось поглядывать вверх, чтобы понять где „едут“ крюки. Сейчас такой необходимости нет: предупреждение перед глазами».
Теперь в зоне работы кранов стало не только светлее, но и значительно безопаснее. Такое заинтересованное отношение к улучшению условий труда помогает найти нешаблонные современные решения на любых производственных площадках.