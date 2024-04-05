«Страшно идти»: белгородцы просят проверить кладбища на опасные находки перед Пасхой

«Был прилёт в районе общежития БГТУ. За его территорией находится кладбище, у меня там похоронены родственники. Кладбище всё в траве, убирает каждый сам могилы. Скоро Пасха, перед этим надо убрать. Не могло ли там прилететь взрывоопасных предметов? Очень страшно идти в густой траве, когда ничего не видишь, что у тебя под ногами», — интересуется обеспокоенный мужчина.