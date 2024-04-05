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Кладбище

«Страшно идти»: белгородцы просят проверить кладбища на опасные находки перед Пасхой

5 апреля 2024, 15:54
Фото: 1MI
Кладбище

Белгородцы просят проверить кладбища на наличие взрывоопасных предметов

Жители обеспокоены тем, что недавно ВСУ попали в общежитие, которое находится недалеко от городского кладбища. Опасения развеяла мэрия.
Сюжет
Пасха

Белгородцы интересуются, нет ли на городских кладбищах взрывоопасных предметов.

«Был прилёт в районе общежития БГТУ. За его территорией находится кладбище, у меня там похоронены родственники. Кладбище всё в траве, убирает каждый сам могилы. Скоро Пасха, перед этим надо убрать. Не могло ли там прилететь взрывоопасных предметов? Очень страшно идти в густой траве, когда ничего не видишь, что у тебя под ногами», — интересуется обеспокоенный мужчина.

Администрация города Белгорода ответила мужчине, что на кладбище не было зафиксировано прилётов и боеприпасов. В мэрии напомнили, что при обнаружении взрывоопасных предметов нужно обратиться в службу-112.

Перед наступлением Пасхи белгородцы не только просят проверить кладбища на наличие опасных находок, но и установить укрытия. Жительница Дубового рассказала, что навещающим могилы умерших родственников пришлось укрываться за стеной часовни и металлическим мусорным баком, потому что безопасных мест в пешеходной доступности не было.

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#Город#Белгородская область#Пасха#Новости Белгорода#Общежитие#Кладбище#Взрывоопасные предметы#Белгород#Маргарита Водолажская
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