«Страшно идти»: белгородцы просят проверить кладбища на опасные находки перед Пасхой

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Белгородцы интересуются, нет ли на городских кладбищах взрывоопасных предметов.
«Был прилёт в районе общежития БГТУ. За его территорией находится кладбище, у меня там похоронены родственники. Кладбище всё в траве, убирает каждый сам могилы. Скоро Пасха, перед этим надо убрать. Не могло ли там прилететь взрывоопасных предметов? Очень страшно идти в густой траве, когда ничего не видишь, что у тебя под ногами», — интересуется обеспокоенный мужчина.
Администрация города Белгорода ответила мужчине, что на кладбище не было зафиксировано прилётов и боеприпасов. В мэрии напомнили, что при обнаружении взрывоопасных предметов нужно обратиться в службу-112.
Перед наступлением Пасхи белгородцы не только просят проверить кладбища на наличие опасных находок, но и установить укрытия. Жительница Дубового рассказала, что навещающим могилы умерших родственников пришлось укрываться за стеной часовни и металлическим мусорным баком, потому что безопасных мест в пешеходной доступности не было.