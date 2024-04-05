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Д-30 нанесла огневое поражение ВСУ на границе с Белгородской областью

Российские военные продолжают уничтожать ДРГ в районах, граничащих с Белгородчиной

5 апреля 2024, 15:19
Фото: Минобороны РФ

Д-30 нанесла огневое поражение ВСУ на границе с Белгородской областью

Артиллеристы наносят огневые поражения по позициям украинских террористических формирований, уничтожают технику и транспорт противника. Подробности публикует Минобороны РФ.

Расчёты 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийских подразделений группировки прикрытия госграницы продолжают уничтожать украинские формирования в приграничном с Белгородской областью районе.

Артиллеристы работают круглосуточно. От расчёта установок цели до нанесения ударов уходит всего несколько минут.

Здесь выполняем задачу по прикрытию границы. Уничтожаем живую силу противника, транспорт, бронетехнику, опорные пункты. У нас была боевая задача по уничтожению большой силы противника, она как раз скапливалась возле границы, нанесли огневое поражение. В результате очень много уничтожили пехоты, готовилась, наверное, группа диверсионная. Но поразили цель удачно, вовремя разведка засекла подход группы, и орудиями ночью их всех накрыли. Не ушёл никто.
Павел, командир гаубичной батареи
Работа артиллеристов на границе Белгородской области
Видео: Минобороны РФ
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