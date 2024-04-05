Почти 70% белгородцев зарабатывают меньше 40 тысяч рублей?

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
По данным Мишустина, реальные зарплаты в стране за год выросли на 7,8%, а рост общих доходов составил 5,6%. Премьер РФ заявил, что средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей. Журналисты Бел.Ру провели опрос среди читателей, которые поделились суммами своих ежемесячных заработков.
На момент подсчёта голосов в опросе приняли участие 5547 человек. Из них 267 сообщили, что в месяц получают до 10 тысяч рублей. Ещё 476 респондентов в месяц зарабатывают от 10 до 15 тысяч рублей.
Порядка 24% опрошенных (1322 человек) получают от 15 до 25 тысяч рублей, а около 31% белгородцев (1770 человек) — от 25 до 40 тысяч рублей.
От 40 до 60 тысяч рублей в месяц получают около 17% читателей (964 человека), у 6% ежемесячный доход составляет от 60 до 80 тысяч рублей (359 человек), а у 7% опрошенных — более 90 тысяч рублей (389 человек).
Таким образом, у 86% опрошенных читателей Бел.Ру уровень зарплаты не превышает 60 тысяч рублей.
Отметим, что по данным Росстата зарплата в Белгородской области по общему списку организаций без учёта МСП составила 60 668 рублей.