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Белгородцы рассказали об уровне своего заработка

Почти 70% белгородцев зарабатывают меньше 40 тысяч рублей?

5 апреля 2024, 12:30
Фото: 1MI

Белгородцы рассказали об уровне своего заработка

Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей, сообщает «Интерфакс». Журналисты Бел.Ру решили поинтересоваться у читателей, сколько они получают в месяц.

По данным Мишустина, реальные зарплаты в стране за год выросли на 7,8%, а рост общих доходов составил 5,6%. Премьер РФ заявил, что средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей. Журналисты Бел.Ру провели опрос среди читателей, которые поделились суммами своих ежемесячных заработков.

На момент подсчёта голосов в опросе приняли участие 5547 человек. Из них 267 сообщили, что в месяц получают до 10 тысяч рублей. Ещё 476 респондентов в месяц зарабатывают от 10 до 15 тысяч рублей.

Порядка 24% опрошенных (1322 человек) получают от 15 до 25 тысяч рублей, а около 31% белгородцев (1770 человек) — от 25 до 40 тысяч рублей.

От 40 до 60 тысяч рублей в месяц получают около 17% читателей (964 человека), у 6% ежемесячный доход составляет от 60 до 80 тысяч рублей (359 человек), а у 7% опрошенных — более 90 тысяч рублей (389 человек).

Таким образом, у 86% опрошенных читателей Бел.Ру уровень зарплаты не превышает 60 тысяч рублей.

Отметим, что по данным Росстата зарплата в Белгородской области по общему списку организаций без учёта МСП составила 60 668 рублей.

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