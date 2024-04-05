От развода до больницы: за семейное насилие белгородец может сесть в тюрьму

Незадолго до происшествия пара решила подать на развод. Во время очередной ссоры 38-летний мужчина несколько раз ударил супругу. Женщина обратилась за помощью в больницу. По заключению медиков пострадавшая получила травмы средней степени тяжести. Её мужа задержали.