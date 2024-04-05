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Насилие

От развода до больницы: за семейное насилие белгородец может сесть в тюрьму

5 апреля 2024, 13:19
Фото: 1MI
Насилие

Белгородец попал под уголовное дело за избиение супруги

Пострадавшей нанесён вред средней степени тяжести. Мужчине могут грозить санкции в виде лишения свободы до трёх лет, сообщает управление УМВД России по Белгородской области

35-летняя женщина обратилась в медицинское учреждение с большим количеством ссадин, кровоподтёков и ушибов. Полицейские выяснили, что произошло.

Незадолго до происшествия пара решила подать на развод. Во время очередной ссоры 38-летний мужчина несколько раз ударил супругу. Женщина обратилась за помощью в больницу. По заключению медиков пострадавшая получила травмы средней степени тяжести. Её мужа задержали.

Против белгородца возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Мужчине грозит до трёх лет тюрьмы.

В марте другой белгородец избил супругу гантелью до полусмерти из-за предстоящего развода. Против него возбудили уголовное дело за покушение на убийство.

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#Белгородская область#Происшествия#Развод#Новости Белгорода#Избиение#Белгород#Маргарита Водолажская
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