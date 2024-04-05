От развода до больницы: за семейное насилие белгородец может сесть в тюрьму

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
35-летняя женщина обратилась в медицинское учреждение с большим количеством ссадин, кровоподтёков и ушибов. Полицейские выяснили, что произошло.
Незадолго до происшествия пара решила подать на развод. Во время очередной ссоры 38-летний мужчина несколько раз ударил супругу. Женщина обратилась за помощью в больницу. По заключению медиков пострадавшая получила травмы средней степени тяжести. Её мужа задержали.
Против белгородца возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Мужчине грозит до трёх лет тюрьмы.
В марте другой белгородец избил супругу гантелью до полусмерти из-за предстоящего развода. Против него возбудили уголовное дело за покушение на убийство.