Магнитные бури в апреле: когда ждать?

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
В каждом месяце есть дни, когда люди со слабым здоровьем чувствуют себя не очень хорошо, а другие почти не замечают изменений. Одной из частых причин такого состояния являются магнитные бури. Интенсивность этих бурей может меняться и оказывать разное воздействие. Сегодня расскажем про магнитные бури, которые будут в апреле.
Уровень магнитных бурь определяется по пятибалльной шкале.
— Уровень G1 — слабая буря, может вызвать незначительные помехи в работе искусственных спутников Земли.
— Уровень G2 вызывает изменения в напряжении, помехи в радиосвязи и повреждение трансформаторов.
— Уровень G3 часто приводит к сбоям в спутниковой навигации.
— Уровень G4, который соответствует очень сильной буре, может вызывать генерацию электротоков в металлических предметах и проводах.
— Экстремально сильная буря, G5, может привести к серьёзным сбоям в работе спутников и энергосетей.
Первая буря мощностью два балла уже была с 1 по 2 апреля. С 3 апреля она повысила свою силу до трёх баллов и будет длится до 6 апреля.
Вторая буря с интенсивностью в три балла ожидается 9–10 апреля.
Эксперты предполагают, что третья буря мощностью три балла состоится 22 апреля и завершится к 24–25 апреля.
К концу апреля ожидается уменьшение геомагнитных вспышек. Вспышки геомагнитной активности — это результат взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Они могут вызывать аномалии в работе техники, сказываться на состоянии здоровья людей. Важно следить за прогнозами и готовиться к возможным последствиям.
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Перед приближением магнитной бури рекомендуется больше отдыхать и проводить не менее часа в день на свежем воздухе. Выбирайте лёгкую пищу, не курите и не злоупотребляйте алкоголем. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется запастись необходимыми медикаментами.
Сохраняйте спокойствие и не преувеличивайте влияние магнитной бури на организм.
Эксперты советуют отказаться от употребления кофе, алкоголя и курения. Избегайте стрессовых и конфликтных ситуаций, а также не беритесь за работу, требующую высокой концентрации и внимания, ограничьте поездки за рулём.