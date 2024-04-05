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Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Магнитная буря

Магнитные бури в апреле: когда ждать?

5 апреля 2024, 12:40
Фото: Изображение Midjourney
Магнитная буря

Белгородцам назвали даты магнитных бурь в апреле

Магнитные бури атакуют людей в каждом месяце. Рассказываем, когда их ждать в апреле.

В каждом месяце есть дни, когда люди со слабым здоровьем чувствуют себя не очень хорошо, а другие почти не замечают изменений. Одной из частых причин такого состояния являются магнитные бури. Интенсивность этих бурей может меняться и оказывать разное воздействие. Сегодня расскажем про магнитные бури, которые будут в апреле.

Сила магнитных бурь

Уровень магнитных бурь определяется по пятибалльной шкале.

— Уровень G1 — слабая буря, может вызвать незначительные помехи в работе искусственных спутников Земли.
— Уровень G2 вызывает изменения в напряжении, помехи в радиосвязи и повреждение трансформаторов.
— Уровень G3 часто приводит к сбоям в спутниковой навигации.
— Уровень G4, который соответствует очень сильной буре, может вызывать генерацию электротоков в металлических предметах и проводах.
— Экстремально сильная буря, G5, может привести к серьёзным сбоям в работе спутников и энергосетей.

Магнитные бури в апреле

Первая буря мощностью два балла уже была с 1 по 2 апреля. С 3 апреля она повысила свою силу до трёх баллов и будет длится до 6 апреля.

Вторая буря с интенсивностью в три балла ожидается 9–10 апреля.

Эксперты предполагают, что третья буря мощностью три балла состоится 22 апреля и завершится к 24–25 апреля.

К концу апреля ожидается уменьшение геомагнитных вспышек. Вспышки геомагнитной активности — это результат взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Они могут вызывать аномалии в работе техники, сказываться на состоянии здоровья людей. Важно следить за прогнозами и готовиться к возможным последствиям.
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Фото: Изображение Midjourney

Как подготовиться к магнитным бурям

Перед приближением магнитной бури рекомендуется больше отдыхать и проводить не менее часа в день на свежем воздухе. Выбирайте лёгкую пищу, не курите и не злоупотребляйте алкоголем. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется запастись необходимыми медикаментами.

Сохраняйте спокойствие и не преувеличивайте влияние магнитной бури на организм.

Что нельзя делать в период магнитных бурь

Эксперты советуют отказаться от употребления кофе, алкоголя и курения. Избегайте стрессовых и конфликтных ситуаций, а также не беритесь за работу, требующую высокой концентрации и внимания, ограничьте поездки за рулём.

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#Общество#Белгородская область#Здоровье#Новости Белгорода#Белгород#Магнитная буря#Маргарита Водолажская
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