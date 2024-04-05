Магнитные бури в апреле: когда ждать?

В каждом месяце есть дни, когда люди со слабым здоровьем чувствуют себя не очень хорошо, а другие почти не замечают изменений. Одной из частых причин такого состояния являются магнитные бури. Интенсивность этих бурей может меняться и оказывать разное воздействие. Сегодня расскажем про магнитные бури, которые будут в апреле.