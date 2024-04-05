Крым не выбирают, Абхазия «просела»: где лучше отдыхать летом 2024 года

Для тех, кому не важен комфорт, подойдёт размещение в хостеле. К примеру, в Сочи можно найти хостел стоимостью 9490 рублей за 13 суток. Размещаться придётся в десятиместном номере, где находятся пять двухъярусных кроватей. При этом есть комнаты на четыре и шесть мест. Но они дороже — 11 тысяч и 12 тысяч рублей соответственно.