Крым не выбирают, Абхазия «просела»: где лучше отдыхать летом 2024 года

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Также мы пообщались с экспертом и узнали, пользуются ли эти направления популярностью.
Тем, кто предпочитает пляжный отдых, не обязательно выбирать заграничные туры. Ведь в России много мест для морского отдыха. К примеру, туры в Сочи, Крым или Абхазию. С помощью сервиса бронирования отелей журналисты Бел.Ру изучили, во сколько обойдётся проживание двух взрослых на 14 дней в Сочи, Крыму и Абхазии в начале июля.
В Сочи субтропический климат, купальный сезон длится с конца мая до начала октября. Температура воды летом — от +24 до +27 °C. Пляжей в Большом Сочи больше сотни: городские, частные, дикие — это снимает вопрос, где отдохнуть на море в 2024 году.
Для тех, кому не важен комфорт, подойдёт размещение в хостеле. К примеру, в Сочи можно найти хостел стоимостью 9490 рублей за 13 суток. Размещаться придётся в десятиместном номере, где находятся пять двухъярусных кроватей. При этом есть комнаты на четыре и шесть мест. Но они дороже — 11 тысяч и 12 тысяч рублей соответственно.
Остановиться в гостевом доме будет дороже. Стоимость за 13 суток стартует от 18 200 рублей. Всё зависит от типа номера и количества мест. Максимальная стоимость в одном из предложений составляет 37 700 рублей.
В качестве варианта можно рассмотреть и базы отдыха. К примеру, одна из них предлагает двухместный номер за 17 500 рублей (13 суток). Чем выше класс номера, тем выше и цена.
Среди популярных вариантов у туристов — отдых в отеле. К примеру, есть вариант размещения за 96 250 рублей за 13 суток. Расстояние до моря — 750 метров. В стоимость проживания питание не входит.
На полуострове вариантов для размещения также предостаточно. Туристы могут выбрать место проживания на любой вкус и кошелёк. Как и в других туристических местах, в Крыму есть хостелы. К примеру, в Ялте стоимость размещения в одном из них за 13 суток составляет 9320 рублей, а в другом — 10 569 рублей.
В гостевых домиках и мини-отелях также будет подороже. Например, в Саках предлагают остановиться в гостевом доме за 18 200 рублей, а в мини-отеле около Феодосии можно снять номер за 19 500 рублей.
Для любителей более роскошного отдыха есть вариант размещения в спа-отеле. Стоимость за 13 дней составляет 156 тысяч рублей. Расстояние до пляжа — 50 метров. В набор услуг входит завтрак.
Бюджетный отель можно найти в Алуште. Его стоимость за 13 суток составляет 42 900 рублей. Питание в стоимость не входит, но до пляжа чуть более 200 метров.
Популярностью у россиян пользуются и курортные города Абхазии. Туристы отправляются в Гагры, Пицунду и Новый Афон. В качестве примера рассмотрим стоимость размещения в столице Абхазии — Сухуме.
К примеру, стоимость номера за сутки в гостевом доме стартует от 430 рублей. Расстояние до моря — чуть более 400 метров, а до озера Рица — чуть более 64 км.
Есть варианты и немного подороже — 700 рублей за сутки. Размещение предлагается как в двухместных номерах, так и в комнатах большей площадью.
При этом стоит отметить, что на подобные бюджетные варианты спрос повышен, поэтому в начале апреля практически все номера забронированы.
Как рассказал журналистам Бел.Ру заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко, в связи со сложившейся ситуацией курорты Крыма белгородцы выбирают нечасто, но если всё же и выбирают, то, в основном, отдают предпочтение Ялте. А вот Сочи — традиционно самое популярное из российских направлений. Также активно бронируется отдых в Анапе и Геленджике. Абхазия несколько «просела» в продажах, но, тем не менее, спрос есть.
Самые топовые направления — Сочи, Анапа, Геленджик. Популярность Анапы обусловлена, прежде всего, тем, что большинство отелей работает по системе «всё включено» и туристам это очень нравится. Также важно, что в этом курортном городе отмечается рост сервиса и в целом оказываемых услуг, а ещё то, что появляются новые объекты размещения, свежие отели. Сочи — большой курорт с развитой инфраструктурой, театрами, парками развлечений, разнообразным выбором экскурсий. Геленджик в последнее время выбирает много молодёжи, так как на курорте много интересных баров, клубов, заведений.
Вадим Коломытченко
Специалист отметил, что в последнее время вырос спрос на отели по системе «всё включено», и здесь лидирует Анапа. На втором месте отели по системе питания «завтраки», преимущественно это отдых в Сочи и Геленджике.
Стоимость на российские курорты по сравнению с прошлым годом существенно не изменилась. Популярные у белгородских туристов стоят примерно так же, как и в сезоне 2023 года. Безусловно, есть небольшой рост цен, но не такой значительный, как на зарубежные курорты, например, в той же Турции.
Вадим Коломытченко