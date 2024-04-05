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Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Белгородстат назвал подорожавшие и подешевевшие продукты

Колбаса и сахар подорожали, огурцы и бананы подешевели: что происходит с ценами

5 апреля 2024, 14:02
Фото: 1MI

Белгородстат назвал подорожавшие и подешевевшие продукты

В число тех продовольственных товаров, на которые повысилась стоимость за неделю, также вошли маргарин, свёкла, морковь. Подешевели за тот же период помидоры и капуста. А вот на сыры и хлеб цены не изменились.

В Белгородской области за неделю подорожала варёная колбаса. Цена за килограмм продукта поднялась с 420,12 рубля до 424,28 рубля. Мясные консервы для детского питания подорожали с 1106,10 до 1126,24 рубля за килограмм.

В число подорожавших продуктов также вошёл маргарин. Его стоимость поднялась с 207,29 до 211,77 рубля. Сахар подорожал с 68,60 до 69,38 рубля. Дороже белгородцам обойдётся винегрет: свёкла и морковь подорожали до 44,35 и 38,53 рубля соответственно.

Но есть и хорошие новости: некоторые продукты подешевели. За неделю снизилась стоимость огурцов — со 191,21 до 182,11 рубля за килограмм, помидоров — с 261,47 до 253,98 рубля, бананов — с 162,69 до 159,23 рубля, белокочанной капусты — с 42,03 до 41,14 рубля.

Не изменилась за семь дней стоимость баранины — 647,80 рубля за килограмм, сыров — 666,30 рубля за килограмм и хлеба из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки — 50,28 рубля за килограмм.

Как обстоят дела с продуктами в магазинах Белгородской области?
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