Колбаса и сахар подорожали, огурцы и бананы подешевели: что происходит с ценами

Белгородстат назвал подорожавшие и подешевевшие продукты

В число тех продовольственных товаров, на которые повысилась стоимость за неделю, также вошли маргарин, свёкла, морковь. Подешевели за тот же период помидоры и капуста. А вот на сыры и хлеб цены не изменились.