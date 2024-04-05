Колбаса и сахар подорожали, огурцы и бананы подешевели: что происходит с ценами

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
В Белгородской области за неделю подорожала варёная колбаса. Цена за килограмм продукта поднялась с 420,12 рубля до 424,28 рубля. Мясные консервы для детского питания подорожали с 1106,10 до 1126,24 рубля за килограмм.
В число подорожавших продуктов также вошёл маргарин. Его стоимость поднялась с 207,29 до 211,77 рубля. Сахар подорожал с 68,60 до 69,38 рубля. Дороже белгородцам обойдётся винегрет: свёкла и морковь подорожали до 44,35 и 38,53 рубля соответственно.
Но есть и хорошие новости: некоторые продукты подешевели. За неделю снизилась стоимость огурцов — со 191,21 до 182,11 рубля за килограмм, помидоров — с 261,47 до 253,98 рубля, бананов — с 162,69 до 159,23 рубля, белокочанной капусты — с 42,03 до 41,14 рубля.
Не изменилась за семь дней стоимость баранины — 647,80 рубля за килограмм, сыров — 666,30 рубля за килограмм и хлеба из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки — 50,28 рубля за килограмм.