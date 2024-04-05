Как девятиклассникам в Белгородской области получить аттестат с отличием?

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
По словам чиновника, в Белгородской области есть девятиклассники, которые проявили выдающиеся успехи в учёбе. Они получают аттестат с отличием. Он особого образца, красного цвета.
Такой аттестат могут получить девятиклассники, которые учились на «отлично». При этом нужно, чтобы все оценки в итоге были не ниже 5 баллов по всем предметам. Ещё одно условие — нужно получить зачёт за итоговое собеседование.
Напомним, порядка 10 тысяч учеников девятых классов, которые обучались удалённо, смогут не сдавать ОГЭ в текущем году.