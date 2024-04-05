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Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Белгородский министр рассказал об особенностях получения аттестата с отличием

Как девятиклассникам в Белгородской области получить аттестат с отличием?

5 апреля 2024, 13:10
Фото: 1MI

Белгородский министр рассказал об особенностях получения аттестата с отличием

В текущем году ряд выпускников девятых классов смогут не сдавать ОГЭ. Как учащимся получить аттестаты с отличием рассказал региональный министр образования Андрей Милёхин.

По словам чиновника, в Белгородской области есть девятиклассники, которые проявили выдающиеся успехи в учёбе. Они получают аттестат с отличием. Он особого образца, красного цвета.

Такой аттестат могут получить девятиклассники, которые учились на «отлично». При этом нужно, чтобы все оценки в итоге были не ниже 5 баллов по всем предметам. Ещё одно условие — нужно получить зачёт за итоговое собеседование.

Напомним, порядка 10 тысяч учеников девятых классов, которые обучались удалённо, смогут не сдавать ОГЭ в текущем году.

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#Белгородская область#Выпускники#Аттестат с отличием#Белгород#Кристина Семенчук#Огэ#Учеба#Успехи#Итоговое собеседование
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