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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

Гладков поддержал главу Мурманской области Чибиса, на которого напали с ножом

5 апреля 2024, 07:40
Фото: страница Андрея Чибиса в соцсети
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

Гладков пожелал скорейшего выздоровления губернатору Мурманской области Чибису

После встречи с жителями города Апатиты на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина. Главу региона с ранением в живот госпитализировали и прооперировали. Сейчас он находится в реанимации. Выздоровления ему пожелал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пожелал скорейшего выздоровления главе Мурманской области Андрею Чибису. На Чибиса вчера, 4 апреля, напал мужчина. Произошло это после встречи с жителями города Апатиты. Глава региона получил ранение в живот, губернатора госпитализировали и прооперировали.

Позже Чибис записал видеозапись, где поблагодарил врачей и сообщил, что с ним всё хорошо. Однако главврач местной больницы отметил, что губернатор находится в тяжёлом состоянии.

Андрей Чибис всегда отзывался на проблемы, которые были у нас, в Белгородской области, звонил, переживал, спрашивал, в какой поддержке мы нуждаемся. Во время шебекинских и грайворонских событий прошлого года Мурманская область оказывала нам гуманитарную помощь, что было очень важным для нас. Слова поддержки семье Андрея Владимировича, сил и терпения. Очень надеемся, что он быстро поправится.
Вячеслав Гладков

Сообщается, что нападавшим был местный житель, работающий на железной дороге. Его задержали. На допросе мужчина заявил, что ему приказали ударить губернатора голоса в голове.

Слышал голоса в голове: преступник напал с ножом на губернатора Чибиса
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