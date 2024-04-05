Гладков поддержал главу Мурманской области Чибиса, на которого напали с ножом

Гладков пожелал скорейшего выздоровления губернатору Мурманской области Чибису

После встречи с жителями города Апатиты на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина. Главу региона с ранением в живот госпитализировали и прооперировали. Сейчас он находится в реанимации. Выздоровления ему пожелал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.