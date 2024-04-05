Гладков поддержал главу Мурманской области Чибиса, на которого напали с ножом

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пожелал скорейшего выздоровления главе Мурманской области Андрею Чибису. На Чибиса вчера, 4 апреля, напал мужчина. Произошло это после встречи с жителями города Апатиты. Глава региона получил ранение в живот, губернатора госпитализировали и прооперировали.
Позже Чибис записал видеозапись, где поблагодарил врачей и сообщил, что с ним всё хорошо. Однако главврач местной больницы отметил, что губернатор находится в тяжёлом состоянии.
Андрей Чибис всегда отзывался на проблемы, которые были у нас, в Белгородской области, звонил, переживал, спрашивал, в какой поддержке мы нуждаемся. Во время шебекинских и грайворонских событий прошлого года Мурманская область оказывала нам гуманитарную помощь, что было очень важным для нас. Слова поддержки семье Андрея Владимировича, сил и терпения. Очень надеемся, что он быстро поправится.
Вячеслав Гладков
Сообщается, что нападавшим был местный житель, работающий на железной дороге. Его задержали. На допросе мужчина заявил, что ему приказали ударить губернатора голоса в голове.