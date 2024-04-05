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Вячеслав Гладков на награждении

Гладков наградил шестерых лауреатов ежегодной премии Рыжкова «Созидание»»

5 апреля 2024, 14:21
Фото: областное правительство
Вячеслав Гладков на награждении
В Государственном военно-историческом музее-заповеднике «Прохоровское поле» прошла церемония награждения лауреатов ежегодной премии Н. И. Рыжкова «Созидание». Лауреатов наградил глава региона Вячеслав Гладков. Подробности сообщили в пресс-службе областного правительства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков начал церемонию с нескольких слов об экс-сенаторе Света Федерации от региона Николае Рыжкове, который скончался 28 февраля 2024 года — на 95-м году жизни.

Мы впервые проводим премию, когда с нами нет Николая Ивановича Рыжкова — этого выдающегося человека. Он был настоящим, верным другом Белгородчины более 30 лет и оставался им до последнего удара сердца. Благодаря его работе наш регион укрепил свой производственный потенциал, выстроил мощный горно-металлургический комплекс и эффективную аграрную отрасль, стал одним из самых развитых и эффективных субъектов России.
Вячеслав Гладков

Всего глава региона наградил белгородцев в трёх номинациях:

  • в номинации за достижения в области образования, науки, физкультуры и спорта победили проректор БГИИКа Наталья Посохова и коллектив Центра адаптивных видов спорта области «Вершина» во главе с директором Еленой Стрижаковой;
  • в номинации за достижения в области культуры победили директор Белгородского государственного художественного музея Татьяна Лукьянова и коллектив телекомпании «Мир Белогорья» под управлением директора Юлии Стрябковой;
  • в номинации за достижения в сфере здравоохранения и социальной защиты населения победили начальник управления соцзащиты населения администрации Шебекинского округа Наталья Таранникова и коллектив ССМП области во главе с главврачом Алексеем Жировым.
Награждение лауреатов премии «Созидание»Награждение лауреатов премии «Созидание»
Награждение лауреатов премии "Созидание"Награждение лауреатов премии "Созидание"
Награждение лауреатов премии "Созидание"Награждение лауреатов премии "Созидание"
Награждение лауреатов премии «Созидание»
Фото: областное правительство
Мы награждаем премией людей, бесконечно преданных нашей Белгородской земле и своему делу. Они добились серьёзных профессиональных успехов. И сейчас, в крайне опасных условиях, остаются на местах, сохраняют верность своей работе, помогают людям и малой родине.
Вячеслав Гладков

Отметим, что награда премии «Созидание» вручается за успешную реализацию общественно значимых социальных проектов, которые улучшают качество жизни белгородцев, создают благоприятные социальные условия для инновационного экономического развития, а также повышают привлекательность региона. Лауреатами премии могут стать белгородцы из абсолютно разных профессий.

Награждение лауреатов премии «Созидание»Награждение лауреатов премии «Созидание»
Награждение лауреатов премии «Созидание»
Фото: областное правительство
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