Гладков наградил шестерых лауреатов ежегодной премии Рыжкова «Созидание»»

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
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Updated Сегодня, 14:23
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков начал церемонию с нескольких слов об экс-сенаторе Света Федерации от региона Николае Рыжкове, который скончался 28 февраля 2024 года — на 95-м году жизни.
Мы впервые проводим премию, когда с нами нет Николая Ивановича Рыжкова — этого выдающегося человека. Он был настоящим, верным другом Белгородчины более 30 лет и оставался им до последнего удара сердца. Благодаря его работе наш регион укрепил свой производственный потенциал, выстроил мощный горно-металлургический комплекс и эффективную аграрную отрасль, стал одним из самых развитых и эффективных субъектов России.
Вячеслав Гладков
Всего глава региона наградил белгородцев в трёх номинациях:
Мы награждаем премией людей, бесконечно преданных нашей Белгородской земле и своему делу. Они добились серьёзных профессиональных успехов. И сейчас, в крайне опасных условиях, остаются на местах, сохраняют верность своей работе, помогают людям и малой родине.
Вячеслав Гладков
Отметим, что награда премии «Созидание» вручается за успешную реализацию общественно значимых социальных проектов, которые улучшают качество жизни белгородцев, создают благоприятные социальные условия для инновационного экономического развития, а также повышают привлекательность региона. Лауреатами премии могут стать белгородцы из абсолютно разных профессий.