Гладков наградил шестерых лауреатов ежегодной премии Рыжкова «Созидание»»

Отметим, что награда премии «Созидание» вручается за успешную реализацию общественно значимых социальных проектов, которые улучшают качество жизни белгородцев, создают благоприятные социальные условия для инновационного экономического развития, а также повышают привлекательность региона. Лауреатами премии могут стать белгородцы из абсолютно разных профессий.