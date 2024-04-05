Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Бензин

Ещё немного — и столица: цены на бензин в Белгородской области близки к московским

5 апреля 2024, 13:48
Фото: 1MI
Бензин

Стоимость бензина в Белгородской области почти сравнялась с московской

Средняя стоимость бензина в Белгородской области почти сравнялась с Москвой — они вошли в топ-3 регионов в Центральном федеральном округе по цене. Опережает их только Подмосковье. Данными о динамике цен на бензин поделился Росстат.
Сюжет
Бензин

По состоянию на 1 апреля средняя стоимость автомобильного бензина в Белгородской области составила 55,74 рубля за литр. При этом почти такой же показатель и в столице России. В Москве средняя стоимость бензина составила 55,76 рубля. Опережает Белгородскую область и столицу в ЦФО только Подмосковье — 55,94 рубля.

Цена на АИ-92 в Белгородской области на 1 апреля достигла 50,97 рубля. Бензин марки АИ-95 стоил 55,19 рубля, АИ-98 — 68,48 рубля. Стоимость литра дизельного топлива составляла 61,37 рубля.

За неделю в регионе подорожали АИ-92 и АИ-95 — на 0,08% и 0,05% соответственно. Дизель, напротив, подешевел на 0,52%. Бензин марки АИ-98 за семь дней в цене не изменился.

В соседней Воронежской области средняя цена на бензин составила 55,42 рубля, в Курской — 53,62 рубля.

Дизель подорожал, а бензин? Что происходит с ценами на топливо в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Цены как в столице: стоимость бензина в Белгородской области сравнялась с московскойКак сильно изменилась цена на бензин в Белгородской области за год?Подросток и двое его приятелей обчищали чужие машины и сливали из них бензин
#Общество#Белгородская область#Бензин#Новости Белгорода#Белгород#Цены на бензин#Александра Склярова
Подпишитесь
На Белгородскую область распространят свободную экономическую зону. Что это значит?
Сегодня, 13:02
«Вас давить надо». Арендодатель из Питера пожелал белгородцам «развесить кишки»
Сегодня, 09:22
Крупную партию гуманитарной помощи нашли среди мусора, полиция проводит проверку
Сегодня, 11:57
Будет жарко: к чему готовиться белгородцам в первой декаде апреля
Сегодня, 14:40
Порядка 10 тысяч девятиклассников из приграничья не будут сдавать ОГЭ
Сегодня, 12:49
Купить дом стало проще: БИК и Россельхозбанк подписали соглашение о сотрудничестве
Сегодня, 11:52
"