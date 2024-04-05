Ещё немного — и столица: цены на бензин в Белгородской области близки к московским

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
По состоянию на 1 апреля средняя стоимость автомобильного бензина в Белгородской области составила 55,74 рубля за литр. При этом почти такой же показатель и в столице России. В Москве средняя стоимость бензина составила 55,76 рубля. Опережает Белгородскую область и столицу в ЦФО только Подмосковье — 55,94 рубля.
Цена на АИ-92 в Белгородской области на 1 апреля достигла 50,97 рубля. Бензин марки АИ-95 стоил 55,19 рубля, АИ-98 — 68,48 рубля. Стоимость литра дизельного топлива составляла 61,37 рубля.
За неделю в регионе подорожали АИ-92 и АИ-95 — на 0,08% и 0,05% соответственно. Дизель, напротив, подешевел на 0,52%. Бензин марки АИ-98 за семь дней в цене не изменился.
В соседней Воронежской области средняя цена на бензин составила 55,42 рубля, в Курской — 53,62 рубля.