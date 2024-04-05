Ещё немного — и столица: цены на бензин в Белгородской области близки к московским

По состоянию на 1 апреля средняя стоимость автомобильного бензина в Белгородской области составила 55,74 рубля за литр. При этом почти такой же показатель и в столице России. В Москве средняя стоимость бензина составила 55,76 рубля. Опережает Белгородскую область и столицу в ЦФО только Подмосковье — 55,94 рубля.