782 года со дня битвы на Чудском озере: вспоминаем, что тогда было

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Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:30
5 апреля 1242 года произошло сражение на Чудском озере, которое иначе называют Ледовым побоищем. В этом сражении принимали участие войска ижоры, новгородцев и владимирцев под командованием Александра Невского, а также войска Ливонского ордена.
В школе его обязательно проходят на уроках истории, а поэтому так или иначе каждый знаком с Ледовым побоищем. С 1995 года 18 апреля стало днём воинской славы, посвящённым этому сражению.
Папа римский Григорий IX в декабре 1237 года объявил о втором крестовом походе на Финляндию. Летом 1238 года Вальдемар II, датский король, и Герман Балк, магистр объединённого ордена, договорились о разделе Эстонии и проведении военных действий в Прибалтике против Руси с участием шведов.
15 июля 1240 года шведов разбили на Неве, а в августе 1240 года Орден начал поход против Руси. Против Руси тогда воевали ливонские рыцари, ополчение епископа Германа Буксгевдена из Дерпта, дружина русского князя Ярослава Владимировича, войска эстов, а также войско короля.
Немцы захватити Изборск и после этого осадили Псков, ворота которого через неделю открыли их сторонники из псковских бояр. Эти события не помешали новгородцам вынудить Александра покинуть Псков зимой 1240–1241 годов и заточить его в Переяславль-Залесский. Новгородцы обратились за помощью к Ярославу, только когда немцы захватили земли вожан и Копорье и подошли на расстояние 30 вёрст от Новгорода. Тогда Ярослав послал к ним Андрея, но они настояли на кандидатуре Александра Невского.
В марте 1241 года Александр взял штурмом Копорье, часть рыцарей и наёмников из местного населения были взяты в плен. В марте 1242 года Александр дождался владимирской помощи, которую возглавлял Андрей, и таким образом взял Псков. Рыцари направили свои силы в Дерптское епископство. Тогда Александр решил направить свои войска во владения Ордена, а после поражения передовых русских отрядов на покорме главные силы отступили на озёрный лёд для решающего сражения.
Битва началась утром 5 апреля 1242 года. Книга «Рифмованная хроника» описывает события следующим образом:
«Русские имели много стрелков, которые мужественно вышли вперёд и первыми приняли натиск перед дружиной князя».
«Знамёна братьев проникли в ряды стрелявших, было слышно как звенят мечи, рубились шлемы, как с обеих сторон падали на траву павшие».
В центре линии немцы прорвали линию русских: «Немцы же и чудь пробишася свиньёю сквозь полки». Войска Тевтонского ордена были окружены с обеих флангов русскими и уничтожены, а другие немецкие отряды отступили, чтобы избежать такой же участи.
Семь вёрст русские преследовали бегущих по льду. В том же году Тевтонский орден заключил мирный договор с Новгородом и отказался от всех своих недавних завоеваний не только на Руси, но и в Летголе. Произошёл также обмен пленными. И только через 10 лет тевтонцы попытались снова захватить Псков.
С традиционной точки зрения в российской историографии Ледовое побоище и победы князя Александра над шведами на Неве (15 июля 1240 года) и над литовцами под Торопцом, у озера Жизца и близ Усвята в 1245 году имели большое значение для Пскова и Новгорода. Они задержали трёх серьёзных врагов с запада — в то самое время, когда остальная Русь была сильно ослаблена монгольским нашествием. В Новгороде Ледовое побоище и победа на Неве над шведами еще в XVI веке воспевались на поминаниях во всех новгородских церквях.
Сергей Эйзенштейн в 1938 году снял фильм «Александр Невский», который включал в себя сцены из Ледового побоища. Эта работа признана одним из ярких представителей исторического жанра и существенно сформировала представления современных зрителей о битве.
В 1992 году выпущен документальный фильм «В память о прошлом и во имя будущего». Он рассказывает о создании памятника Александру Невскому в годовщины Ледового побоища.
В 1993 году на горе Соколиха в Пскове был установлен памятник дружинам Александра Невского. Этот памятник установлен на расстоянии около 100 км от места предполагаемого сражения.
В 1992 году рядом с Чудским озером, на территории деревни Кобылье Городище был установлен бронзовый бюст князя Александра Невского. Эту работу сделал скульптор В. Г. Козенюков, она установлена рядом с церковью Архангела Михаила.
К празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского в 2021 году открыт мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера. Он находится в Гдовском районе Псковской области.