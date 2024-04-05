782 года со дня битвы на Чудском озере: вспоминаем, что тогда было

С традиционной точки зрения в российской историографии Ледовое побоище и победы князя Александра над шведами на Неве (15 июля 1240 года) и над литовцами под Торопцом, у озера Жизца и близ Усвята в 1245 году имели большое значение для Пскова и Новгорода. Они задержали трёх серьёзных врагов с запада — в то самое время, когда остальная Русь была сильно ослаблена монгольским нашествием. В Новгороде Ледовое побоище и победа на Неве над шведами еще в XVI веке воспевались на поминаниях во всех новгородских церквях.