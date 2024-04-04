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Published Сегодня, 10:48

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Updated Сегодня, 10:48

Парад Победы

В соседнем с Белгородской областью регионе решили, как пройдут майские праздники

4 апреля 2024, 10:48
Фото: 1MI
Парад Победы

В Воронежской области решили провести парад Победы, но отказаться от салюта

Первомайские массовые мероприятия проводить не собираются, «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-формате, салюта не будет. Об этом сообщил на своих в соцсетях губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По словам Александра Гусева, парад 9 Мая в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, как и в предыдущие годы, проводить будут. На время мероприятия примут все необходимые меры безопасности. В случае ухудшения обстановки решение по параду изменят.

Уверен, воронежцы со мной согласятся, что парад на 9 Мая — это сегодня и символ нашей неизбежной победы над неонацизмом в зоне СВО.
Александр Гусев

«Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-формате. Салют в Воронеже решили не проводить. В некоторых южных районах региона от массовых мероприятий полностью откажутся.

Что касается первомайских массовых мероприятий, то в этом году их проводить не планируют.

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#Общество#Салют#Черноземье#9 мая#Парад Победы#Бессмертный полк#Алина Харина#Воронежская область
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