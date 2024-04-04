В соседнем с Белгородской областью регионе решили, как пройдут майские праздники

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
По словам Александра Гусева, парад 9 Мая в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, как и в предыдущие годы, проводить будут. На время мероприятия примут все необходимые меры безопасности. В случае ухудшения обстановки решение по параду изменят.
Уверен, воронежцы со мной согласятся, что парад на 9 Мая — это сегодня и символ нашей неизбежной победы над неонацизмом в зоне СВО.
Александр Гусев
«Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-формате. Салют в Воронеже решили не проводить. В некоторых южных районах региона от массовых мероприятий полностью откажутся.
Что касается первомайских массовых мероприятий, то в этом году их проводить не планируют.