В соседнем с Белгородской областью регионе решили, как пройдут майские праздники

По словам Александра Гусева, парад 9 Мая в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, как и в предыдущие годы, проводить будут. На время мероприятия примут все необходимые меры безопасности. В случае ухудшения обстановки решение по параду изменят.