У белгородского туроператора Халаимова снова проблемы с арендной платой

Как выяснили журналисты Бел.Ру, на юрлицо Халаимова «Инста Тур» подали ещё один иск о задолженности по выплате арендной платы. Воронежской компании «Галерея Чижова» за аренду офиса «Инста тур» задолжало 598 090 рублей, а по неустойке — ещё 381 609 рублей. Штраф «Галерея Чижова» назначила в 230 000 рублей.



«Галерея Чижова» — торгово-развлекательный центр в Воронеже. На сайте ТРЦ до сих пор можно найти данные и время работы офиса турфирмы Халаимова, несмотря на судебные разбирательства.