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Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

У белгородского туроператора Халаимова снова проблемы с арендной платой

У белгородского туроператора Халаимова снова проблемы с арендной платой

4 апреля 2024, 13:41
Фото: 1MI
В этот раз в арбитражный суд обратилась компания из Воронежа. С «Инста тур» требуют 1,2 млн рублей за аренду и неустойку.
Сюжет
Отдых

Александр Халаимов занимался продажей туров в Белгороде и в других регионах России. Только путёвки его компаний «Авиатор», «Анекс Тур», «Трэвел», «Инста Тур», «Инста Тур „Белгород““ и Лайф Тур“ с подвохом — некоторые пострадавшие отдавали деньги и даже не подписывали договор. Позже Халаимов обещал вернуть деньги за туры.

Как выяснили журналисты Бел.Ру, на юрлицо Халаимова «Инста Тур» подали ещё один иск о задолженности по выплате арендной платы. Воронежской компании «Галерея Чижова» за аренду офиса «Инста тур» задолжало 598 090 рублей, а по неустойке — ещё 381 609 рублей. Штраф «Галерея Чижова» назначила в 230 000 рублей.

«Галерея Чижова» — торгово-развлекательный центр в Воронеже. На сайте ТРЦ до сих пор можно найти данные и время работы офиса турфирмы Халаимова, несмотря на судебные разбирательства.

Арбитражный суд Воронежской области взял дело в работу и назначил предварительное заседание на 21 мая 2024 года. Рассмотрит его судья воронежского арбитража Малыгина М.А.

Ранее о просроченных чеках за аренду сообщали белгородские ТРЦ. «СитиМолл» требует с компании Халаимова почти 400 тысяч рублей, а «Мега Гринну» «Инста тур» задолжал 33 тысячи рублей.

По данным на февраль 2024 года от туров оператора пострадало как минимум 190 человек.

В феврале 2024 года выяснилось, что у Халаимова есть, вероятно, и подставные фирмы. Сейчас туроператор объявлен в федеральный розыск, на него завели уголовное дело.

Халаимов — не жертва? Что происходит с туристическим бизнесом в Белгородской области
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#Город#Воронеж#Отдых#Арбитражный суд#Обман#Эксклюзив#Белгород#Арбитражынй суд#Александр Халаимов#Алёна Мальцева
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