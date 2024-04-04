У белгородского туроператора Халаимова снова проблемы с арендной платой

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Александр Халаимов занимался продажей туров в Белгороде и в других регионах России. Только путёвки его компаний «Авиатор», «Анекс Тур», «Трэвел», «Инста Тур», «Инста Тур „Белгород““ и „Лайф Тур“ с подвохом — некоторые пострадавшие отдавали деньги и даже не подписывали договор. Позже Халаимов обещал вернуть деньги за туры.
Как выяснили журналисты Бел.Ру, на юрлицо Халаимова «Инста Тур» подали ещё один иск о задолженности по выплате арендной платы. Воронежской компании «Галерея Чижова» за аренду офиса «Инста тур» задолжало 598 090 рублей, а по неустойке — ещё 381 609 рублей. Штраф «Галерея Чижова» назначила в 230 000 рублей.
«Галерея Чижова» — торгово-развлекательный центр в Воронеже. На сайте ТРЦ до сих пор можно найти данные и время работы офиса турфирмы Халаимова, несмотря на судебные разбирательства.
Арбитражный суд Воронежской области взял дело в работу и назначил предварительное заседание на 21 мая 2024 года. Рассмотрит его судья воронежского арбитража Малыгина М.А.
Ранее о просроченных чеках за аренду сообщали белгородские ТРЦ. «СитиМолл» требует с компании Халаимова почти 400 тысяч рублей, а «Мега Гринну» «Инста тур» задолжал 33 тысячи рублей.
По данным на февраль 2024 года от туров оператора пострадало как минимум 190 человек.
В феврале 2024 года выяснилось, что у Халаимова есть, вероятно, и подставные фирмы. Сейчас туроператор объявлен в федеральный розыск, на него завели уголовное дело.