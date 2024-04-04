Терапевт перечислила болезни, обостряющиеся в весенний период

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В интервью для NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко отметила, что весной усугубляются такие заболевания желудочно-кишечного тракта, как язва желудка и гастрит. Это связано с тем, что в этот период у людей с повышенной тревожностью или депрессивными расстройствами увеличивается эмоциональная нестабильность и ухудшается настроение.
Кроме того, весной усиливаются проявления аллергии из-за повышения концентрации пыли в воздухе, а также цветения деревьев и растений. Эти факторы могут способствовать и обострению бронхиальной астмы.
Иммунитет весной, как правило, ослаблен. Это может привести к заражению ОРВИ и усилению атопических дерматитов. Из-за обострения могут обостриться хронические урологические заболевания.