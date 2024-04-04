Терапевт перечислила болезни, обостряющиеся в весенний период

В интервью для NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко отметила, что весной усугубляются такие заболевания желудочно-кишечного тракта, как язва желудка и гастрит. Это связано с тем, что в этот период у людей с повышенной тревожностью или депрессивными расстройствами увеличивается эмоциональная нестабильность и ухудшается настроение.