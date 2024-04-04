«СК№1» и «Еврологистик»: к кому предъявляли многомиллионные иски в марте

Должник компания «Три-А-Моторс 31» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании его банкротом. Но суд оставил заявление без движения. Среди причин — заявителю следует представить доказательства того, что у него возникло право на обращение в суд с настоящим заявлением. В итоге суд предложил исправить заявителю недочёты до 24 апреля.