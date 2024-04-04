«СК№1» и «Еврологистик»: к кому предъявляли многомиллионные иски в марте

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Updated Сегодня, 08:53
МАУ «Коммунальная служба сервиса» обратилось в суд к компании «Еврологистик». Сумма требований составила 13,8 млн рублей. Заявление было подано 26 марта. Сейчас дело рассматривается в суде первой инстанции в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям».
Справка. МАУ «Коммунальная служба сервиса» зарегистрировано в 2003 году в Шебекино. Отрасль — деятельность по чистке и уборке прочая, не включённая в другие группировки. Головная компания — Совет депутатов Шебекинского городского округа. Руководитель — Дмитрий Бочарников.
«Еврологистик» работает в Белгородском районе с 2014 года и занимается вывозом ТКО по всей Белгородской области. Бенефициар и владелец — Алексей Грищенко. Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 15 млн рублей.
Компания «Охотский торговый порт» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «СК №1» и потребовала взыскать 24 млн рублей задолженности за оказанные услуги, а также 144 тысячи рублей расходов по уплате госпошлины. Суд иск принял и назначил по делу предварительное заседание на 22 апреля.
Справка. Фирма «Охотский торговый порт» работает в Хабаровском крае с 2017 года и занимается транспортной обработкой грузов. Руководитель — Марат Халиуллин. Головная компания — АО «Порт ДВ». Чистая прибыль предприятия по итогам 2023 года составила 543 млн рублей.
«Строительная компания №1» зарегистрирована в Белгороде в 2008 году. Отрасль — производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включённой в другие группировки. Руководитель, бенефициар и владелец — Николай Владыкин. Чистая прибыль фирмы по итогам 2022 года составила 2,4 млн рублей.
«ТК „Экотранс“» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ЦЭБу и потребовала взыскать задолженность по договору в размере 186 млн рублей и расходы по оплате госпошлины. Исковое заявление суд принял и возбудил производство по делу. Стороны встретятся на собеседовании 22 апреля.
Справка. Транспортная компания «Экотранс» зарегистрирована в Белгороде в 2002 году. Отрасль — перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. Руководитель и бенефициар — Николай Шеин. По итогам 2023 года чистая прибыль организации составила 6,4 млн рублей. Учредители — Николай Шеин (65%) и Юна Гилядов (35%).
Компания «Центр экологической безопасности» работает в Белгороде с 2016 года и занимается сбором неопасных отходов. Исполняющий обязанности генерального директора — Наталья Щёкина. Убыток организации по итогам 2022 года составил 281 млн рублей. Учредитель — правительство Белгородской области.
Фирма «Пикан» также обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «СК №1». Истец потребовал взыскать задолженность по договору субподряда в размере 16 млн рублей. Но заявление было подано с нарушениями. Поэтому суд оставил его без движения и предложил до 5 апреля исправить все недочёты.
Во втором иске фирма «Пикан» потребовала взыскать с компании «СК №1» задолженность по договору субподряда в размере 17 млн рублей. Данное заявление суд принял и вызвал стороны на собеседование на 11 апреля.
Справка. Компания «Пикан» зарегистрирована в Амурской области в 2020 году. Отрасль — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Руководитель, владелец и бенефициар — Тимур Ахвердиев. Чистая прибыль по итогам 2023 года составила 1,1 млн рублей.
В суд обратилась фирма «Ресур Зея Строй». Ответчиком выступает «Строительная компания №1». Сумма исковых требований составила 24 млн рублей. Подробностей в деле нет. Известно, что заявление поступило 23 марта и сейчас оно рассматривается в суде первой инстанции в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям».
Справка. Компания «Ресур Зея Строй» зарегистрирована в Амурской области в 2022 году. Отрасль — производство прочих строительно-монтажных работ. Руководитель, владелец и бенефициар — Денис Балаганский. Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 7000 рублей.
Должник компания «Три-А-Моторс 31» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании его банкротом. Но суд оставил заявление без движения. Среди причин — заявителю следует представить доказательства того, что у него возникло право на обращение в суд с настоящим заявлением. В итоге суд предложил исправить заявителю недочёты до 24 апреля.
Справка. Компания «Три-А-Моторс 31» работает в Старом Осколе с 2017 года и занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Руководитель — Людмила Гундорина. Чистая прибыль компании по итогам 2023 года составила 3,9 млн рублей. Учредители — Людмила Гундорина (50%) и Светлана Моргунова (50%).