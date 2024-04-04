Самые лучшие лагеря России, куда можно отправить детей из Белгорода

Руководство лагеря предлагает детям незабываемый отдых, где можно наслаждаться морем и ярким солнцем. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок провел увлекательное и запоминающееся лето, то наш лагерь именно то, что вам нужно! Там дети также заниматься бегом, играми и танцами. Лагерь предназначен для детей от 8 до 17 лет