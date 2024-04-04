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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Самые лучшие лагеря России, куда можно отправить детей из Белгорода

Самые лучшие лагеря России, куда можно отправить детей из Белгорода

4 апреля 2024, 12:09
Фото: Изображение Midjourney

Самые лучшие лагеря России, куда можно отправить детей из Белгорода

Пять лучших российских лагерей для летних каникул, куда стоит отправить белгородских детей.
Сюжет
Отдых

Лагерь «Другое измерение», Сочи

Лагерь открыт для детей от 7 до 17 лет, первая смена стартует уже 12 июня. Там дети точно не будут скучать. Например заезд «Новый взгляд» включает в себя экотуризм, активный отдых, интенсивную прокачку soft-skills и, конечно, горы и море. А заезд «Активная началка» для детей 7-9 лет включает спуски в пещеры, посещение Панда-парка, танцы, посещение скалодрома, лазертага и многое другое.

Стоимость: от 67 тысяч рублей за смену

Лагерь «Enjoy Camp», Подмосковье

Для ребят готовят комнаты с удобствами, где проживает 2-3 человека.

«Enjoy Camp» придает большое значение изучению английского языка, также в программе лагеря есть различные активности: бампербол и диджеинг, робототехника и блоггинг, танцевальные баттлы и программирование дронов. . Лагерь находится в Московской области, городе Домодедово.

Стоимость: от 5998 рублей в день

Лагерь «Чайка», Евпатория

Руководство лагеря предлагает детям незабываемый отдых, где можно наслаждаться морем и ярким солнцем. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок провел увлекательное и запоминающееся лето, то наш лагерь именно то, что вам нужно! Там дети также заниматься бегом, играми и танцами. Лагерь предназначен для детей от 8 до 17 лет

Стоимость: детское санаторно-курортное лечение длительностью 21 день обойдется примерно 42 тысячи рублей

Фото: 1MI

ВДЦ «Океан», Владивосток

Федеральный детский центр во Владивостоке приглашает детей от 12 до 17 лет. Здесь ребят ждет интересная программа, которая включает много фестивалей. Лагерь предлагает несколько профилей, такие как исследование моря, космоса и игротехники.

Дети размещаются в домиках или в комнатах от 4 до 8 человек. В лагере предусмотрено пятиразовое питание, длительностью от 13 до 21 дня. Бесплатную путёвку дети могут получить за особы достижения.

Стоимость: от 27 до 67 тысяч рублей

«Кий-Бий», Санкт-Петербург

Этот лагерь идеально подходит для активных детей, потому что каждая минута в нём будет занята. Здесь ребят ждёт насыщенная программа, со спортом спортом, творчеством и развивающими занятиями.

Лагерь предоставляет комфортные условия проживания и качественное питание, смена идёт 21 день. Тренеры-вожатые обеспечивают безопасность каждого ребенка и помогают им провести отличный и незабываемый отдых.

Стоимость: 67 тысяч рублей

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#Общество#Белгородская область#Отдых#Новости Белгорода#Белгород#Маргарита Водолажская
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