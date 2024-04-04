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Стрельба

Постоялец гостиницы в Белгороде устроил стрельбу из травматического пистолета

4 апреля 2024, 08:00
Фото: 1MI
Стрельба

В одной из гостиниц Белгорода произошла стрельба

Стрельба из травматического оружия произошла в одной из гостиниц Белгорода. Известно, что стрелять начал её постоялец. Мужчину задержали, подробности выясняют силовики, пишет Go31.

Один из постояльцев гостиницы в Белгороде устроил в ней стрельбу из травматического пистолета. Детали и причины произошедшего пока не известны.

В правоохранительных органах журналистам Go31 подтвердили факт происшествия. В настоящий момент в произошедшем разбираются силовики.

Есть ли пострадавшие, пока не известно.

Отметим, что вчера, 3 апреля, ещё один парень бросался на людей с ножом на остановке «Родина» в центре Белгорода. Его задержали — дебоширом оказался житель областного центра 2005 года рождения. Известно, что бросаться на людей молодой человек начал ещё в автобусе: тогда помешать ему удалось водителю и очевидцам.

Белгородец с ножом бросался на людей на остановке «Родина»
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#Белгородская область#Происшествия#Стрельба#Гостиница#Новости Белгорода#Травматический пистолет#Белгород#Александра Склярова
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