Постоялец гостиницы в Белгороде устроил стрельбу из травматического пистолета

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
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Один из постояльцев гостиницы в Белгороде устроил в ней стрельбу из травматического пистолета. Детали и причины произошедшего пока не известны.
В правоохранительных органах журналистам Go31 подтвердили факт происшествия. В настоящий момент в произошедшем разбираются силовики.
Есть ли пострадавшие, пока не известно.
Отметим, что вчера, 3 апреля, ещё один парень бросался на людей с ножом на остановке «Родина» в центре Белгорода. Его задержали — дебоширом оказался житель областного центра 2005 года рождения. Известно, что бросаться на людей молодой человек начал ещё в автобусе: тогда помешать ему удалось водителю и очевидцам.