Постоялец гостиницы в Белгороде устроил стрельбу из травматического пистолета

Отметим, что вчера, 3 апреля, ещё один парень бросался на людей с ножом на остановке «Родина» в центре Белгорода. Его задержали — дебоширом оказался житель областного центра 2005 года рождения. Известно, что бросаться на людей молодой человек начал ещё в автобусе: тогда помешать ему удалось водителю и очевидцам.