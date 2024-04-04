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Белгородцы на высадке саженцев в рамках акции «Сад памяти»

Новая аллея появилась в Белгородской области в рамках акции «Сад памяти»

4 апреля 2024, 13:26
Фото: правительство Белгородской области
Белгородцы на высадке саженцев в рамках акции «Сад памяти»
Белгородцы высадили в Борисовском районе 100 саженцев дуба, в районе появилась новая аллея. Её разместили на территории усадьбы заповедного участка «Лес на Ворскле». Подробности сообщили в областном правительстве.

В марте по всей России стартовала пятая ежегодная эколого-патриотическая акция «Сад памяти» по нацпроекту «Экология», в рамках которой необходимо высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

В рамках акции белгородцы высадили памятную аллею на территории усадьбы заповедного участка «Лес на Ворскле» в Борисовском районе. Такое место выбрали из-за расположения государственного природного заповедника «Белогорье», которому в этом году исполнилось 100 лет.

В акции приняли участие сотрудники министерства природопользования Белгородской области, администрация Борисовского района и городского поселения, члены борисовского лесничества, сотрудники ООО «БелЗНАК», МАУ «Борисовкаблагоустройство» и заповедника.

Аллея состоит из 100 саженцев дуба черешчатого. Такое дерево выбрали как символ земли Борисовского района.

Сегодня здесь закладывается аллея памяти в честь юбилея заповедника и тех, кто внёс большой вклад в его становление и развитие. Когда смотришь на заповедный лес, хочется сказать людям: вот она — настоящая красота! Всё естественно, не то, что мы привыкли видеть в парках. Посадкой лесных насаждений мы занимаемся по всей Белгородской области. В этом году наметили увеличить насаждения не менее чем на 200 гектаров, высадив более двух миллионов саженцев различных видов.
Роман Татаринцев, министр природопользования области
На акции «Сад памяти» в Белгородской области высадили около 1,5 млн саженцев
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