Новая аллея появилась в Белгородской области в рамках акции «Сад памяти»

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В марте по всей России стартовала пятая ежегодная эколого-патриотическая акция «Сад памяти» по нацпроекту «Экология», в рамках которой необходимо высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.
В рамках акции белгородцы высадили памятную аллею на территории усадьбы заповедного участка «Лес на Ворскле» в Борисовском районе. Такое место выбрали из-за расположения государственного природного заповедника «Белогорье», которому в этом году исполнилось 100 лет.
В акции приняли участие сотрудники министерства природопользования Белгородской области, администрация Борисовского района и городского поселения, члены борисовского лесничества, сотрудники ООО «БелЗНАК», МАУ «Борисовкаблагоустройство» и заповедника.
Аллея состоит из 100 саженцев дуба черешчатого. Такое дерево выбрали как символ земли Борисовского района.
Сегодня здесь закладывается аллея памяти в честь юбилея заповедника и тех, кто внёс большой вклад в его становление и развитие. Когда смотришь на заповедный лес, хочется сказать людям: вот она — настоящая красота! Всё естественно, не то, что мы привыкли видеть в парках. Посадкой лесных насаждений мы занимаемся по всей Белгородской области. В этом году наметили увеличить насаждения не менее чем на 200 гектаров, высадив более двух миллионов саженцев различных видов.
Роман Татаринцев, министр природопользования области