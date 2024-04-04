Новая аллея появилась в Белгородской области в рамках акции «Сад памяти»

В рамках акции белгородцы высадили памятную аллею на территории усадьбы заповедного участка «Лес на Ворскле» в Борисовском районе. Такое место выбрали из-за расположения государственного природного заповедника «Белогорье», которому в этом году исполнилось 100 лет.