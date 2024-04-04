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МК: в Харькове заметили боевиков НАТО, которые могут готовить атаки на Белгород

МК: в Харькове заметили боевиков НАТО, которые могут готовить атаки на Белгород

4 апреля 2024, 07:29
Фото: Изображение Midjourney
Наёмников из Польши, Прибалтики, Чехии и Румынии заметили в Харькове и Сумах. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на главу николаевского ополчения Сергея Лебедева.

В Харьков заброшены новые группы боевиков, цитирует Сергей Лебедев местных жителей. В центре города замечено много камуфлированных автомобилей с гражданскими номерами.

«Ведут себя нагло, самоуверенно, не мобилизанты, какие-то непростые, говор не местный, но русский, правда, не заграничный, похожи на каких-то специалистов», — отмечают местные жители.

Как сообщил Лебедев, «не местный русский говор» указывает на наёмников с постсоветского пространства: прибалты, чехи, поляки, румыны и РДК*.

Лебедев отмечает, что появление наёмников может говорить о готовящейся ещё одной попытке зайти в Белгородскую область.

* Признан террористической организацией и запрещён на территории РФ.

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