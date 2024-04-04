МК: в Харькове заметили боевиков НАТО, которые могут готовить атаки на Белгород

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В Харьков заброшены новые группы боевиков, цитирует Сергей Лебедев местных жителей. В центре города замечено много камуфлированных автомобилей с гражданскими номерами.
«Ведут себя нагло, самоуверенно, не мобилизанты, какие-то непростые, говор не местный, но русский, правда, не заграничный, похожи на каких-то специалистов», — отмечают местные жители.
Как сообщил Лебедев, «не местный русский говор» указывает на наёмников с постсоветского пространства: прибалты, чехи, поляки, румыны и РДК*.
Лебедев отмечает, что появление наёмников может говорить о готовящейся ещё одной попытке зайти в Белгородскую область.
* Признан террористической организацией и запрещён на территории РФ.