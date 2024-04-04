Главы РЭО и Росприроднадзора ответили на вопросы о реестре утилизаторов

По словам Дениса Буцаева, изначально утилизаторам была отведена одна из главных ролей в механизме РОП. Созданный реестр утилизаторов является инструментом, защищающим права и интересы всех добросовестных участников реформы. Согласно постановлению, теперь можно исполнять обязательства в рамках РОП, заключив договор с утилизатором, включенным в реестр. В РЭО видят заинтересованность утилизаторов в этом вопросе. Реестр уже функционирует и активно наполняется. Некоторые компании уже включены в реестр, другие ожидают выездной оценки.