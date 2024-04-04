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Главы РЭО и Росприроднадзора ответили на вопросы о реестре утилизаторов

Главы РЭО и Росприроднадзора ответили на вопросы о реестре утилизаторов

4 апреля 2024, 10:18
Фото: 1MI
Российский экологический оператор и Росприроднадзор провели семинар в Москве. Темой мероприятия стал реестр утилизаторов, который заработал в рамках обновленного механизма расширенной ответственности производителей (РОП) с 2024 года.

Издание newsnn.ru пишет, что в рамках семинара генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Росприроднадзора Светлана Радионова ответили более чем на 40 вопросов по работе реестра.

По словам Дениса Буцаева, изначально утилизаторам была отведена одна из главных ролей в механизме РОП. Созданный реестр утилизаторов является инструментом, защищающим права и интересы всех добросовестных участников реформы. Согласно постановлению, теперь можно исполнять обязательства в рамках РОП, заключив договор с утилизатором, включенным в реестр. В РЭО видят заинтересованность утилизаторов в этом вопросе. Реестр уже функционирует и активно наполняется. Некоторые компании уже включены в реестр, другие ожидают выездной оценки.

Решение о включении в реестр утилизаторов принимается Росприроднадзором после внимательной проверки заявлений и проведения выездной оценки (при необходимости). Очень важно предварительно проверить оборудование организации, каждую линию и оценить их мощность, чтобы избежать выдачи ложных актов утилизации, подчеркнули в РЭО.

Большинство вопросов связано с ошибками в предоставлении документов, отметил Денис Буцаев. К основным ошибкам в заявлениях относится несоблюдение требований к разработке технологического регламента предприятия, например непредоставление документов на продукцию. Часто обнаруживается расхождение данных в заявлении и документах. Для избежания типичных ошибок пакет документов следует составлять строго в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2023 года № 2400.

Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов отметил, что компания получает вопросы относительно возможности ознакомления с реестром. Информацию об утилизаторах размещают на официальном сайте ЕФГИС УОИТ и данные постоянно обновляются. Сейчас информацию можно найти в разделе «Реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров». Доступ к информации открыт для всех, регистрация или авторизация не требуются.

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