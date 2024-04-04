Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:26

Published Сегодня, 18:26

Modified Сегодня, 18:48

Updated Сегодня, 18:48

белгородская область

«Героические люди»: Вячеслав Гладков посетил Грайворонский округ

4 апреля 2024, 18:26
Фото: 1MI
белгородская область

Вячеслав Гладкрв посетил Рождественку и Мокрую Орловку Грайворонского горокруга

Во время визита в сёла Мокрую Орловку и Рождественку Грайворонского ГО, глава Белгородской области выразил благодарность сотрудникам охраны и жителям за их подвиги и отметил роль главы Надежды Николаевны, которая не покидала свое рабочее место и всячески оказывала помощь населению.

Губернатор Белгородской области посетил Мокрую Орловку и Рождественку Грайворонского горокруга оценить масштабы разрушений после атак ВСУ.

В последнем селе поговорили об обстановке в Рождественке с двумя сотрудниками ЧОПа, охраняющими мост. «Героические люди» — оценили их работу и старания. Как и местные жители, отметил Вячеслав Гладков.

«И жители здесь такие же. Подъехали к дому, вышли дедушка с бабушкой, а там и соседи подтянулись. Все как один говорят добрые слова в адрес главы Надежды Николаевны. В самое сложное время она оставалась на своем рабочем месте, рядом с жителями. Вместе со своими помощниками-волонтерами тушила горящие дома в селах, носила людям лекарства, хлеб, кормила, согревала, спасала, утешала и рассказывала новости. Настоящая глава! Спасибо ей большое!», — написано в официальных социальных сетях главы.

Ранее редакция Бел.Ру уже писала о том, что основной проблемой после многочисленных атак ВСУ является отсутствие электричества. 21 марта оказался повреждён и газопровод. В результате жители частных домов в сёлах Дунайка, Мощеное, Рождественка, Пороз и Мокрая Орловка остались без газа.

Читайте также:
За сутки ВСУ обстреляли более 20 населённых белгородских пунктовМокрая Орловка в Белгородской области попала под обстрел ВСУ«Горелые запахи и звуки близости фронта»: военкор Коц — о приграничном Грайвороне
#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Новости Белгорода#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Повреждения#Татьяна Лукащева#ВСУ#Грайворонский городской округ#Приграничье#Рождественка#Взрывы#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#Обстрел ВСУ#БПЛА#Волонтеры
Подпишитесь
Гринякин просил у Сергиенко финансовую поддержку? Переписка свидетеля и подсудимого
Сегодня, 15:45
Мы выезжаем в Дагестан: белгородцы недовольны условиями жизни детей в других регионах
Сегодня, 16:03
После громкого звука в небе за Белгородом появился дым
Сегодня, 14:51
Дрон-камикадзе атаковал Вознесеновку в Шебекинском горокруге
Сегодня, 15:21
Из «Потрясения» в «Преображение»: Евгений Савченко представил свою новую книгу
Сегодня, 12:12
Цемзавод старый, должен работать: Андросов о том, что побудило его дать взятку
Сегодня, 13:06
"