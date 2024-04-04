«Героические люди»: Вячеслав Гладков посетил Грайворонский округ

Вячеслав Гладкрв посетил Рождественку и Мокрую Орловку Грайворонского горокруга

Во время визита в сёла Мокрую Орловку и Рождественку Грайворонского ГО, глава Белгородской области выразил благодарность сотрудникам охраны и жителям за их подвиги и отметил роль главы Надежды Николаевны, которая не покидала свое рабочее место и всячески оказывала помощь населению.

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