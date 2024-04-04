«Героические люди»: Вячеслав Гладков посетил Грайворонский округ

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
Губернатор Белгородской области посетил Мокрую Орловку и Рождественку Грайворонского горокруга оценить масштабы разрушений после атак ВСУ.
В последнем селе поговорили об обстановке в Рождественке с двумя сотрудниками ЧОПа, охраняющими мост. «Героические люди» — оценили их работу и старания. Как и местные жители, отметил Вячеслав Гладков.
«И жители здесь такие же. Подъехали к дому, вышли дедушка с бабушкой, а там и соседи подтянулись. Все как один говорят добрые слова в адрес главы Надежды Николаевны. В самое сложное время она оставалась на своем рабочем месте, рядом с жителями. Вместе со своими помощниками-волонтерами тушила горящие дома в селах, носила людям лекарства, хлеб, кормила, согревала, спасала, утешала и рассказывала новости. Настоящая глава! Спасибо ей большое!», — написано в официальных социальных сетях главы.
Ранее редакция Бел.Ру уже писала о том, что основной проблемой после многочисленных атак ВСУ является отсутствие электричества. 21 марта оказался повреждён и газопровод. В результате жители частных домов в сёлах Дунайка, Мощеное, Рождественка, Пороз и Мокрая Орловка остались без газа.