Финляндия объявила о бессрочном закрытии границы с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что финские власти придерживаются «исключительно русофобской позиции». В прошлом году финские границы были временно открыты, но затем снова закрыты из-за возобновившегося притока иностранцев. Верховный административный суд Финляндии отказался рассматривать жалобы русскоязычных жителей страны на закрытие границы, считая, что это не повлияло непосредственно на их положение.