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Posted Сегодня, 16:34

Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

Финляндия объявила о бессрочном закрытии границы с Россией

4 апреля 2024, 16:34
Финляндия продлила закрытие границы с Россией на неопределенный срок, сообщается в пресс-релизе финского правительства. В период закрытия сухопутных границы пункты пропуска между Финляндией и Россией не будут действовать. Также будут закрыты морские пункты пропуска для прогулочных судов.

Однако аэропорты и некоторые морские пункты пропуска останутся открытыми для подачи заявлений на получение международной защиты, пишет RTVI.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен объяснила решение отсутствием фактов, которые позволили бы считать, что ситуация на границе существенно изменилась.

Финляндия закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года из-за большого числа желающих получить убежище из африканских и ближневосточных стран. При этом финские власти обвинили Россию в создании такой ситуации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что финские власти придерживаются «исключительно русофобской позиции». В прошлом году финские границы были временно открыты, но затем снова закрыты из-за возобновившегося притока иностранцев. Верховный административный суд Финляндии отказался рассматривать жалобы русскоязычных жителей страны на закрытие границы, считая, что это не повлияло непосредственно на их положение.

Президент Владимир Путин в конце 2023 года заявил, что у Финляндии «теперь будут» проблемы с Россией из-за ее вступления в НАТО.

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