«Единая Россия»: За капремонтом школ в регионах будут следить родители и педагоги

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
В 2024 году планируется провести капитальный ремонт 1053 школ, из них 530 будут отремонтированы в течение двух лет. На данный момент ремонт начался в 935 школах. Средства на работы выделяются из федерального бюджета. По программе реконструкции до 2026 года планируется модернизировать 7300 школ, а после этого срока еще 11 000 школьных зданий. Об этом сообщил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, пишет mkset.ru.
В некоторых регионах еще не объявляли конкурсы на проведение работ, что может привести к нарушению графика ремонта. Среди таких регионов — ЕАО, Республика Бурятия, Томская, Липецкая и Саратовская области.
По информации Министерства просвещения, в 54 субъектах возможен срыв сроков строительства новых школ.
В этом году должно быть запущено в эксплуатацию 363 новые школы на триста тысяч мест. Однако не все регионы выполнили план по объектам за 2022 и 2023 годы. Среди таких должников можно назвать Республику Коми, Башкортостан, Приморский и Хабаровский края, а также Новосибирскую, Иркутскую, Кировскую, Нижегородскую, Астраханскую и Архангельскую области.
Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак поручил выяснить причины задержки сроков и предпринять все необходимые меры для исправления ситуации.
Особое внимание на федеральном штабе было уделено разработке программ капитального ремонта детских садов и средних профессиональных учреждений за счет средств федерального бюджета. Это обеспечит экономию региональных бюджетов.
Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов перечислил регионы, где срываются сроки строительства детских садов. Это Ставропольский край, Ненецкий автономный округ, Астраханская, Кемеровская и Иркутская области. Министр подчеркнул, что эти работы нужно завершить как можно быстрее.
Участники встречи также обсудили вопрос, касающийся обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. В этом направлении планируется ввести обязательную профессиональную охрану в каждой школе. Работу по организации этой системы возьмут на себя ЕР и Росгвардия.
Кроме того, в каждой школе предлагается проводить курсы по оказанию первой помощи. Программа капремонта школьных зданий является частью народной программы «Единой России». В ее реализации принимает участие Минпросвещения, сообщается на официальном сайте партии ER.RU.
Общественные штабы, в которых участвуют педагоги и родители школьников, будут осуществлять контроль за каждым этапом работ, начиная от проекта и заканчивая приёмкой. Эти штабы были созданы в регионах «Единой Россией» и Министерством просвещения РФ.
«В рамках народной программы и партийного проекта „Новая школа“ в Белгородской области начало капитального ремонта запланировано в 27 школах. Контроль за всеми этапами преобразований будут осуществлять депутаты, актив партии и представители общественности, а также члены родительского комитета.
Регулярный контроль и обратная связь от населения позволяют учитывать потребности и мнение граждан, ведь важно, чтобы они чувствовали себя вовлеченными в процесс принятия решений и осознавали свою ответственность. Также это уникальная возможность для всех заинтересованных сторон совместно работать над улучшением школьной инфраструктуры и обеспечивать благоприятные условия обучения для подрастающего поколения» — рассказал председатель президиума ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области», координатор партийного проекта «Новая школа» в Белгородской области Василий Потрясаев.