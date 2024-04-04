«Единая Россия»: За капремонтом школ в регионах будут следить родители и педагоги

В 2024 году планируется провести капитальный ремонт 1053 школ, из них 530 будут отремонтированы в течение двух лет. На данный момент ремонт начался в 935 школах. Средства на работы выделяются из федерального бюджета. По программе реконструкции до 2026 года планируется модернизировать 7300 школ, а после этого срока еще 11 000 школьных зданий. Об этом сообщил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, пишет mkset.ru.