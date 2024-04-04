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Published Сегодня, 07:48

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Updated Сегодня, 07:50

Комета на небе

«Дьявольская» комета пронеслась над Белгородской областью

4 апреля 2024, 07:48
Фото: Антон Боровской / группа ВК «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде»
Комета на небе

Белгородцы увидели комету Понса-Брукса

Комету Понса-Брукса можно увидеть на небе целый месяц, однако запечатлеть зелёное «тело» белгородцу удалось только сейчас, когда видимость значительно уменьшилась. Фотографиями Антон Боровской поделился в группе ВК «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде».

Минувшей ночью белгородцы заметили в небе комету Понса-Брукса. Однако увидеть её было не так просто: сначала от взора её закрывало пасмурное небо, потом, когда оно прояснилось, пришлось выехать в поле.

Администратор группы ВК «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде» отметил, что за месяц видимость кометы ухудшилась: в начале марта её можно было увидеть на высоте около 20°, а сейчас — не более 10°.

Фотографией кометы автор Антон Боровской поделился с белгородцами.

Визуально комета видна в телескоп как довольно яркий туманный шарик с псевдоядром. А вот видимость хвоста (да и кометы в целом), судя по всему, сильно зависит от прозрачности атмосферы и куполов засветки над горизонтом, слишком она низко.
Антон Боровской

Отметим, что в начале марта комету запечатлел астрофотограф Олег Бунжуков из Брянска.

Известно, что такую комету называют «дьявольской», поскольку в прошлом году у неё взорвалась вершина, из-за чего появились «рога». Сейчас же у кометы исчезли «рога», а сама она позеленела.

Комета на небеКомета на небе
Комета на небе
Фото: Антон Боровской / группа ВК «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде»
Белгородцы поймали на фото «дьявольскую» комету
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