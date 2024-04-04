«Дьявольская» комета пронеслась над Белгородской областью

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Минувшей ночью белгородцы заметили в небе комету Понса-Брукса. Однако увидеть её было не так просто: сначала от взора её закрывало пасмурное небо, потом, когда оно прояснилось, пришлось выехать в поле.
Администратор группы ВК «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде» отметил, что за месяц видимость кометы ухудшилась: в начале марта её можно было увидеть на высоте около 20°, а сейчас — не более 10°.
Фотографией кометы автор Антон Боровской поделился с белгородцами.
Визуально комета видна в телескоп как довольно яркий туманный шарик с псевдоядром. А вот видимость хвоста (да и кометы в целом), судя по всему, сильно зависит от прозрачности атмосферы и куполов засветки над горизонтом, слишком она низко.
Антон Боровской
Отметим, что в начале марта комету запечатлел астрофотограф Олег Бунжуков из Брянска.
Известно, что такую комету называют «дьявольской», поскольку в прошлом году у неё взорвалась вершина, из-за чего появились «рога». Сейчас же у кометы исчезли «рога», а сама она позеленела.