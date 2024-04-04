Белгород утонет в пене: плитку и остановки в городе помоют шампунем

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Жительницу Белгорода обеспокоил факт того, что сотрудники Белгорблагоустройства моют тротуарную плитку шампунем. Она поинтересовалась, не вредит ли такое средство траве, цветам и деревьям.
«Это, наверное, хорошо, но безопасно ли для растений? Было много пены», — добавила женщина.
На вопрос жительницы в вечернем прямом эфире ответил мэр Белгорода Валентин Демидов. Он заявил, что шампунь используется специальный, который никак не вредит экологии.
Не беспокойтесь, вреда для растений от этих моющих средств нет. Это специальный и экологически безопасный, биоразлагаемый раствор. Он также не вызывает аллергию.
Валентин Демидов
Градоначальник добавил, что Белгорблагоустройство приступило к финальной уборке автодорог и тротуаров. С помощью шампуня планируется очистить около 2000 квадратных метров плитки и свыше 500 остановочных комплексов.
В настоящий момент специалисты моют бордюрный камень, убирают дорожный смёт, вывозят ветки, подметают тротуары, культивируют газон, проводят ямочный ремонт и красят турникеты.