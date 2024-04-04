Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Пена

Белгород утонет в пене: плитку и остановки в городе помоют шампунем

4 апреля 2024, 10:33
Фото: 1MI
Пена

Белгородцам рассказали, опасен ли для экологии шампунь, которым моют тротуар

На соответствующий вопрос ответил мэр Белгорода. Он также рассказал, сколько квадратных метров плитки и сколько остановок планируется помыть таким шампунем после зимнего сезона.

Жительницу Белгорода обеспокоил факт того, что сотрудники Белгорблагоустройства моют тротуарную плитку шампунем. Она поинтересовалась, не вредит ли такое средство траве, цветам и деревьям.

«Это, наверное, хорошо, но безопасно ли для растений? Было много пены», — добавила женщина.

На вопрос жительницы в вечернем прямом эфире ответил мэр Белгорода Валентин Демидов. Он заявил, что шампунь используется специальный, который никак не вредит экологии.

Не беспокойтесь, вреда для растений от этих моющих средств нет. Это специальный и экологически безопасный, биоразлагаемый раствор. Он также не вызывает аллергию.
Валентин Демидов

Градоначальник добавил, что Белгорблагоустройство приступило к финальной уборке автодорог и тротуаров. С помощью шампуня планируется очистить около 2000 квадратных метров плитки и свыше 500 остановочных комплексов.

В настоящий момент специалисты моют бордюрный камень, убирают дорожный смёт, вывозят ветки, подметают тротуары, культивируют газон, проводят ямочный ремонт и красят турникеты.

В мэрии Белгорода объяснили, зачем рабочие сняли хорошую плитку в сквере
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде плитку моют шампунемНа Соборной площади в Белгороде поставили модульное укрытиеКуда обращаться, если хочется выехать из Белгорода в ПВР?
#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Остановки#Белгород#Тротуарная плитка#Шампунь#Валентин Демидов#Александра Склярова
Подпишитесь
Цемзавод старый, должен работать: Андросов о том, что побудило его дать взятку
Сегодня, 13:06
«Может, и приживётся»: как в Белгороде меняется новый мост на проспекте Ватутина
Сегодня, 09:49
«Невозможное сочетание»: белгородцев просят ехать 50 км/час, но не более 40 км/час
Сегодня, 06:01
В белгородских школах отключают отопление, следующие в очереди — дома
Сегодня, 12:31
Из «Потрясения» в «Преображение»: Евгений Савченко представил свою новую книгу
Сегодня, 12:12
ВСУ атаковали грузовик FPV-дроном под Белгородом, произошёл взрыв
Сегодня, 10:02
"