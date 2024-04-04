Белгород утонет в пене: плитку и остановки в городе помоют шампунем

Белгородцам рассказали, опасен ли для экологии шампунь, которым моют тротуар

На соответствующий вопрос ответил мэр Белгорода. Он также рассказал, сколько квадратных метров плитки и сколько остановок планируется помыть таким шампунем после зимнего сезона.

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