Водителей грузовиков с сельхозпродукцией едва не лишили прав из-за нечитаемых номеров

Из-за того, что номера оказались нечитаемыми, в отношении водителей составили протоколы по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ («Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нём государственных регистрационных знаков»). Санкции статьи предусматривают штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления от одного до трёх месяцев.