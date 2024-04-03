Водителей грузовиков с сельхозпродукцией едва не лишили прав из-за нечитаемых номеров

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Сотрудники Госавтоинспекции остановили белгородцев в ходе скрытого контроля за дорожным движением на 88-м км дороги Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки в Вейделевском районе.
Несмотря на то, что документы у водителей большегрузов на перевозку сельскохозяйственного груза оказались в порядке, вопросы всё-таки появились, но к государственным номерным знакам.
Из-за того, что номера оказались нечитаемыми, в отношении водителей составили протоколы по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ («Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нём государственных регистрационных знаков»). Санкции статьи предусматривают штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления от одного до трёх месяцев.
Водители не стали спорить с сотрудниками Госавтоинспекции и очистили автомобильные номера от грязи.