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Составление протоколов на водителей большегрузов

Водителей грузовиков с сельхозпродукцией едва не лишили прав из-за нечитаемых номеров

3 апреля 2024, 09:56
Фото: пресс-служба УГИБДД по Белгородской области
Составление протоколов на водителей большегрузов

Грязь на номерных знаках привела белгородцев к административной ответственности

Автоинспекторы привлекли к ответственности водителей трёх большегрузов, у которых были испачканы грязью автомобильные номера. Подробности сообщили в пресс-службе УГИБДД по Белгородской области.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили белгородцев в ходе скрытого контроля за дорожным движением на 88-м км дороги Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки в Вейделевском районе.

Несмотря на то, что документы у водителей большегрузов на перевозку сельскохозяйственного груза оказались в порядке, вопросы всё-таки появились, но к государственным номерным знакам.

Из-за того, что номера оказались нечитаемыми, в отношении водителей составили протоколы по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ («Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нём государственных регистрационных знаков»). Санкции статьи предусматривают штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления от одного до трёх месяцев.

Водители не стали спорить с сотрудниками Госавтоинспекции и очистили автомобильные номера от грязи.

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#Общество#Белгородская область#Гибдд#Водители#Новости Белгорода#Белгород#Автомобильные номера#Александра Склярова
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