В мэрии Белгорода объяснили, зачем рабочие сняли хорошую плитку в сквере

Рабочие приступили к благоустройству сквера на пересечении улиц Попова и Мичурина. После ремонта здесь появится детская площадка, зоны отдыха с беседками и скамейками. Также озеленители приведут в порядок клумбы и высадят растения по периметру сквера, а строители смонтируют наружное освещение.