В мэрии Белгорода объяснили, зачем рабочие сняли хорошую плитку в сквере

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Рабочие приступили к благоустройству сквера на пересечении улиц Попова и Мичурина. После ремонта здесь появится детская площадка, зоны отдыха с беседками и скамейками. Также озеленители приведут в порядок клумбы и высадят растения по периметру сквера, а строители смонтируют наружное освещение.
Сейчас на территории сквера стартовали демонтажные работы: убирают старое плиточное покрытие, чтобы затем передать его на базу Белгорблагоустройства. Белгородцев интересовал вопрос: зачем из сквера убрали хорошую плитку? Оказалось, что в будущем её планируют использовать повторно.
Также озеленители начали убирать тюльпаны с клумб — их пересадят в другие городские цветники.
Основные работы по благоустройству стартуют во второй половине апреля. Завершить их планируют к августу. На ремонт планируют потратить около 29 млн рублей.
Журналисты Go31 выяснили, что на объекте работает ООО «Феникс». Его директор — Эдуард Шатов — зарегистрировал ИП в Белгороде, однако до этого момента выполнял заказы только воронежских властей. Сквер на улице Мичурина стал первым контрактом компании от управления капитального строительства Белгорода.