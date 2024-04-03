Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Ремонт сквера на улице Мичурина

В мэрии Белгорода объяснили, зачем рабочие сняли хорошую плитку в сквере

3 апреля 2024, 15:04
Фото: мэрия Белгорода
Ремонт сквера на улице Мичурина

В центре Белгорода благоустроят сквер

В Белгороде приступили к благоустройству сквера на улице Мичурина. Рабочие уже демонтировали плитку, но после выполнения других работ её уложат повторно. Подробности сообщили в городской администрации.

Рабочие приступили к благоустройству сквера на пересечении улиц Попова и Мичурина. После ремонта здесь появится детская площадка, зоны отдыха с беседками и скамейками. Также озеленители приведут в порядок клумбы и высадят растения по периметру сквера, а строители смонтируют наружное освещение.

Сейчас на территории сквера стартовали демонтажные работы: убирают старое плиточное покрытие, чтобы затем передать его на базу Белгорблагоустройства. Белгородцев интересовал вопрос: зачем из сквера убрали хорошую плитку? Оказалось, что в будущем её планируют использовать повторно.

Также озеленители начали убирать тюльпаны с клумб — их пересадят в другие городские цветники.

Основные работы по благоустройству стартуют во второй половине апреля. Завершить их планируют к августу. На ремонт планируют потратить около 29 млн рублей.

Журналисты Go31 выяснили, что на объекте работает ООО «Феникс». Его директор — Эдуард Шатов — зарегистрировал ИП в Белгороде, однако до этого момента выполнял заказы только воронежских властей. Сквер на улице Мичурина стал первым контрактом компании от управления капитального строительства Белгорода.

Ремонт сквера на улице МичуринаРемонт сквера на улице Мичурина
Ремонт сквера на улице МичуринаРемонт сквера на улице Мичурина
Ремонт сквера на улице МичуринаРемонт сквера на улице Мичурина
Ремонт сквера на улице МичуринаРемонт сквера на улице Мичурина
Ремонт сквера на улице МичуринаРемонт сквера на улице Мичурина
Ремонт сквера на улице МичуринаРемонт сквера на улице Мичурина
Ремонт сквера на улице МичуринаРемонт сквера на улице Мичурина
Ремонт сквера на улице МичуринаРемонт сквера на улице Мичурина
Ремонт сквера на улице МичуринаРемонт сквера на улице Мичурина
Ремонт сквера на улице Мичурина
Фото: мэрия Белгорода
К Новому году будет: когда на «Мичурина» в Белгороде появится остановочный павильон?
Узнать подробнее
Читайте также:
От Сумской до Мичурина: где брали пробы воздуха для проверки цемзавода в Белгороде?Остановки «Стадион» и «Мичурина» в Белгороде получат навесы. Обойдётся это в 6,6 млнВ Белгороде строят новую аллею от Мичурина до Николая Островского
#Город#Белгородская область#Благоустройство#Сквер#Новости Белгорода#Плитка#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Одна из взяток Сергиенко от Гринякина касалась дома родителей Наталии Полуяновой?
Сегодня, 11:40
Будет громко: в Белгороде на семи улицах проверят недавно установленные сирены
Сегодня, 14:52
Сергиенко получал от Гринякина деньги за квартиру, оформленную на жену Глазкрицкого?
Сегодня, 14:29
Газманов и SHAMAN? Что слушают белгородские школьники на уроках музыки
Сегодня, 15:06
С 12 марта от обстрелов ВСУ погибли 26 белгородцев
Сегодня, 13:40
Когда белгородцы смогут прятать машины в подземных паркингах?
Сегодня, 14:12
"