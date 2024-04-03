«У дочери случился нервный срыв»: белгородцы просят не забирать телефоны у детей

Мать ребёнка, который отправился в лагерь «‎Гренада»‎ Ставропольского края, сообщила, что у детей якобы забирают мобильные телефоны и выдают только на два часа в день. Она рассказала, что у её дочери случился нервный срыв, потому что она не смогла дозвониться матери после обстрела. Женщина подчеркнула, что дети читают белгородские чаты и им необходимо быть на связи с близкими в такое время.