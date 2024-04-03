«У дочери случился нервный срыв»: белгородцы просят не забирать телефоны у детей

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Мать ребёнка, который отправился в лагерь «Гренада» Ставропольского края, сообщила, что у детей якобы забирают мобильные телефоны и выдают только на два часа в день. Она рассказала, что у её дочери случился нервный срыв, потому что она не смогла дозвониться матери после обстрела. Женщина подчеркнула, что дети читают белгородские чаты и им необходимо быть на связи с близкими в такое время.
«Не создавайте для них дополнительных стрессовых ситуаций! Надеюсь, меня услышат», — обратилась жительница региона
В ответ на данную жалобу министр образования Андрей Милёхин ответил, что сообщение услышано и с лагерем обговорили возможные варианты решения проблемы.
Мы договорились об увеличении времени и количества возможностей использования детьми телефонов в течение дня.
Андрей Милёхин
В комментариях под постом мнения жителей по этому вопросу разделились: кто-то поддержал женщину и считает, что дети и так находятся в стрессе из-за регулярных обстрелов и в другом городе им нужна поддержка и связь родных. А кто-то считает, что дети в лагере должны отдыхать, проводить весело время и не думать о гаджетах и ракетной опасности.