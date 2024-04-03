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Ребёнок

«У дочери случился нервный срыв»: белгородцы просят не забирать телефоны у детей

3 апреля 2024, 11:20
Фото: 1MI
Ребёнок

Жительница Белгорода пожаловалась на то, что в лагерях у детей забирают телефоны

Белгородка рассказала о том, что в Ставропольском лагере, куда отправили детей, забирают телефоны и выдают только на два час в день. Министр образования Андрей Милёхин ответил, что с лагерем уже поговорили и детям увеличат время пользования гаджетами.
Сюжет
Дети

Мать ребёнка, который отправился в лагерь «‎Гренада»‎ Ставропольского края, сообщила, что у детей якобы забирают мобильные телефоны и выдают только на два часа в день. Она рассказала, что у её дочери случился нервный срыв, потому что она не смогла дозвониться матери после обстрела. Женщина подчеркнула, что дети читают белгородские чаты и им необходимо быть на связи с близкими в такое время.

«Не создавайте для них дополнительных стрессовых ситуаций! Надеюсь, меня услышат», — обратилась жительница региона

В ответ на данную жалобу министр образования Андрей Милёхин ответил, что сообщение услышано и с лагерем обговорили возможные варианты решения проблемы.

Мы договорились об увеличении времени и количества возможностей использования детьми телефонов в течение дня.
Андрей Милёхин

В комментариях под постом мнения жителей по этому вопросу разделились: кто-то поддержал женщину и считает, что дети и так находятся в стрессе из-за регулярных обстрелов и в другом городе им нужна поддержка и связь родных. А кто-то считает, что дети в лагере должны отдыхать, проводить весело время и не думать о гаджетах и ракетной опасности.

Белгород продолжают атаковать, а родители жалуются на условия в детских лагерях
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#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Лагерь#Белгород#Ставропольский край#Маргарита Водолажская
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