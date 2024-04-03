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Каток

Сирена тише звучит: белгородцы жалуются на громкую работу генератора на ледовой арене

3 апреля 2024, 09:46
Фото: 1MI
Каток

Белгородцы, проживающие возле «Оранжевого льда», жалуются на громкий генератор

По словам местных жителей, трансформатор ледовой арены «Оранжевый лёд» работает слишком громко. На жалобу ответила мэрия Белгорода.

К властям обратилась белгородка Ирина. Она рассказала, что трансформатор ледовой арены «Оранжевый лёд» уже невыносимо слушать.

«Зимой хоть окна закрыты, а сейчас он грохочет, шумит, гудит, воет. Ночью слышимость ещё громче», — написала Ирина.

С жалобой женщина обращалась в администрацию. Специалисты приходили проверять звук: «В итоге прислали документ многолетней давности, в котором меры шума в порядке. Но в те годы он, может, и был тихим, но точно не сейчас. Сирена тише звучит, чем генератор».

На жалобу ответила мэрия. Представители городской администрации сообщили, что в настоящий момент ведётся разработка проектно-сметной документации для установки звукоизоляционного экрана на ледовой арене.

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#Город#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Оранжевый лёд#Ледовая арена
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