Сирена тише звучит: белгородцы жалуются на громкую работу генератора на ледовой арене

С жалобой женщина обращалась в администрацию. Специалисты приходили проверять звук: «В итоге прислали документ многолетней давности, в котором меры шума в порядке. Но в те годы он, может, и был тихим, но точно не сейчас. Сирена тише звучит, чем генератор».