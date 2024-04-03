Сирена тише звучит: белгородцы жалуются на громкую работу генератора на ледовой арене

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
К властям обратилась белгородка Ирина. Она рассказала, что трансформатор ледовой арены «Оранжевый лёд» уже невыносимо слушать.
«Зимой хоть окна закрыты, а сейчас он грохочет, шумит, гудит, воет. Ночью слышимость ещё громче», — написала Ирина.
С жалобой женщина обращалась в администрацию. Специалисты приходили проверять звук: «В итоге прислали документ многолетней давности, в котором меры шума в порядке. Но в те годы он, может, и был тихим, но точно не сейчас. Сирена тише звучит, чем генератор».
На жалобу ответила мэрия. Представители городской администрации сообщили, что в настоящий момент ведётся разработка проектно-сметной документации для установки звукоизоляционного экрана на ледовой арене.