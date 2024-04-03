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День рождения

Путин поздравит в апреле 46 белгородцев

3 апреля 2024, 16:24
Фото: Изображение Midjourney
День рождения

Вековой юбилей в апреле отметят три белгородки

Из 46 белгородцев, которых поздравит президент, трое отметят вековой юбилей, а 43 отпразднуют 95-летие. Традиция таких поздравлений существует с 2011 года, напоминает правительство Белгородской области.

Именные поздравления от президента Владимира Путина в апреле получат 46 юбиляров в Белгородской области. Трём жительницам региона исполнится 100 лет. 43 белгородца отметят 95-летие.

Традиция вручать именные поздравления от главы государства существует с 2011 года. Информацию о долгожителях собирают местные чиновники и передают её в администрацию президента.

В марте именные поздравления получили 49 белгородцев, из них 45 отметили 95-летие, а четверо — столетие. В феврале поздравлений было больше — 57. С 95-летием тогда поздравили 50 человек.

Именные поздравления от Владимира Путина получат 50 белгородцев
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