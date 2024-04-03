Путин поздравит в апреле 46 белгородцев

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Именные поздравления от президента Владимира Путина в апреле получат 46 юбиляров в Белгородской области. Трём жительницам региона исполнится 100 лет. 43 белгородца отметят 95-летие.
Традиция вручать именные поздравления от главы государства существует с 2011 года. Информацию о долгожителях собирают местные чиновники и передают её в администрацию президента.
В марте именные поздравления получили 49 белгородцев, из них 45 отметили 95-летие, а четверо — столетие. В феврале поздравлений было больше — 57. С 95-летием тогда поздравили 50 человек.