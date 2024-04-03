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Нанесение разметки

Компания из Казани обновит дорожную разметку в Белгороде за 55 млн рублей

3 апреля 2024, 12:47
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Нанесение разметки
Работы проведут на восьми дорожных участках областного центра. Подрядчиком выбрали компанию ООО «Стим-Казань». Обновить разметку должны до 31 мая. Контракт появился на госзакупках.

Белгорблагоустройство заключило с компанией ООО «Стим-Казань» 3 апреля контракт на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки термопластиком. Цена контракта составила 55 000 000 рублей.

Разметку обновят на восьми дорожных участках:

  • пр. Славы (ул. Сумская — пр. Богдана Хмельницкого),
  • ул. Преображенская (пр. Богдана Хмельницкого — ул. Сумская),
  • пр. Богдана Хмельницкого,
  • ул. Щорса,
  • пр. Ватутина (ул. 5 Августа — ул. Щорса),
  • пересечение ул. Волчанской — Михайловского шоссе,
  • пересечение ул. Дзгоева — ул. Макаренко,
  • пересечение ул. Губкина — ул. Магистральной.

Дорожную разметку нанесут с использованием термопластика или холодного пластика. Горизонтальная разметка линий холодным пластиком со структурной и с профильной поверхностью будет обеспечивать вибрационное воздействие на водителя, информируя его о наезде на разметку.

Работы подрядчик должен закончить до 31 мая.

Напомним, что об обновлении дорожной разметки рассказал ранее мэр Белгорода Валентин Демидов. Он сообщил, что в городе планируется провести работу на 162 тыс. кв.м, в настоящий момент готовы пока только 145. В первую очередь работники БГБ наносили краской разметку на пешеходных переходах.

В Белгороде за два месяца должны обновить разметку в центре и на ключевых улицах
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#Город#Дорога#Госзакупки#Новости Белгорода#Разметка#Белгород#Алина Харина
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