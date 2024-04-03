Компания из Казани обновит дорожную разметку в Белгороде за 55 млн рублей

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Белгорблагоустройство заключило с компанией ООО «Стим-Казань» 3 апреля контракт на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки термопластиком. Цена контракта составила 55 000 000 рублей.
Разметку обновят на восьми дорожных участках:
Дорожную разметку нанесут с использованием термопластика или холодного пластика. Горизонтальная разметка линий холодным пластиком со структурной и с профильной поверхностью будет обеспечивать вибрационное воздействие на водителя, информируя его о наезде на разметку.
Работы подрядчик должен закончить до 31 мая.
Напомним, что об обновлении дорожной разметки рассказал ранее мэр Белгорода Валентин Демидов. Он сообщил, что в городе планируется провести работу на 162 тыс. кв.м, в настоящий момент готовы пока только 145. В первую очередь работники БГБ наносили краской разметку на пешеходных переходах.