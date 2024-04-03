Компания из Казани обновит дорожную разметку в Белгороде за 55 млн рублей

Напомним, что об обновлении дорожной разметки рассказал ранее мэр Белгорода Валентин Демидов. Он сообщил, что в городе планируется провести работу на 162 тыс. кв.м, в настоящий момент готовы пока только 145. В первую очередь работники БГБ наносили краской разметку на пешеходных переходах.