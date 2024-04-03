Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

Количество совершеннолетних детей-сирот в Мурманске достигло 133 человек

3 апреля 2024, 08:49
В Мурманске столкнулись с трудностями в получении жилья молодые люди, которые достигли совершеннолетия и являются детьми-сиротами. Количество таких детей в регионе на 1 апреля 2024 года составляет 133 человека.

На встрече губернатора Андрея Чибиса с жителями Первомайского округа обратилась одна из местных жительниц, которая посетовала на отсутствие жилья для детей-сирот, пишет b-port.com.

По информации городской администрации, в Мурманске насчитывается 359 детей-сирот. Из них 133 достигли совершеннолетия.

Представители администрации отметили, что в 2023 году был введен новый механизм социальной поддержки, позволяющий детям-сиротам приобрести жилье с помощью жилищного сертификата. Однако одна из обратившихся к губернатору женщин отметила, что они рассматривали вариант ипотеки, но не могут себе позволить такую дорогую квартиру.

В администрации говорят, что после изменения законодательства механизм с жилищным сертификатом стал менее эффективным и сейчас работают над новыми мерами для решения этой проблемы.

Губернатор отметил, что подобная проблема не только в Мурманске, но и во всей России.

Подпишитесь
Одна из взяток Сергиенко от Гринякина касалась дома родителей Наталии Полуяновой?
Сегодня, 11:40
Законопроект о создании СЭЗ в Белгородской области рассмотрят 5 апреля
Сегодня, 11:41
«Атакуют наши враги»: интернет-операторы в Белгороде борются с DDoS-атаками
Сегодня, 08:46
На Соборной площади в Белгороде поставили модульное укрытие
Сегодня, 10:53
Белгородские дизайнеры разместили «Щебекино» в Валуйском горокруге
Сегодня, 08:33
Куда обращаться, если хочется выехать из Белгорода в ПВР?
Сегодня, 08:53
"