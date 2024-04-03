Количество совершеннолетних детей-сирот в Мурманске достигло 133 человек

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:49
На встрече губернатора Андрея Чибиса с жителями Первомайского округа обратилась одна из местных жительниц, которая посетовала на отсутствие жилья для детей-сирот, пишет b-port.com.
По информации городской администрации, в Мурманске насчитывается 359 детей-сирот. Из них 133 достигли совершеннолетия.
Представители администрации отметили, что в 2023 году был введен новый механизм социальной поддержки, позволяющий детям-сиротам приобрести жилье с помощью жилищного сертификата. Однако одна из обратившихся к губернатору женщин отметила, что они рассматривали вариант ипотеки, но не могут себе позволить такую дорогую квартиру.
В администрации говорят, что после изменения законодательства механизм с жилищным сертификатом стал менее эффективным и сейчас работают над новыми мерами для решения этой проблемы.
Губернатор отметил, что подобная проблема не только в Мурманске, но и во всей России.