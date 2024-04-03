Количество совершеннолетних детей-сирот в Мурманске достигло 133 человек

Представители администрации отметили, что в 2023 году был введен новый механизм социальной поддержки, позволяющий детям-сиротам приобрести жилье с помощью жилищного сертификата. Однако одна из обратившихся к губернатору женщин отметила, что они рассматривали вариант ипотеки, но не могут себе позволить такую дорогую квартиру.