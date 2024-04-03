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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

В белгородском правительстве готовы к включению Шамана в школьную программу

Газманов и SHAMAN? Что слушают белгородские школьники на уроках музыки

3 апреля 2024, 15:06
Фото: 1MI

В белгородском правительстве готовы к включению Шамана в школьную программу

В Министерстве просвещения в ответ на запрос депутата Госдумы Сергея Колунова сообщили, что готовы внести изменения в учебные программы, пополнив уроки музыки песнями Шамана и «Любэ». В Бел.Ру решили узнать, рассматривают ли такую возможность в Белгородской области.

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил добавить в школьный курс музыки песни российских исполнителей: SHAMAN, Газманова и Расторгуева. В Минпросвещения на инициативу Колунова отреагировало положительно, пообещав рассмотреть возможность дополнить федеральную рабочую программу по предмету «Музыка» патриотическими песнями современных авторов. Журналисты Бел.Ру решили поинтересоваться, как к инициативе относятся в правительстве Белгородской области.

Редакции в ответ на официальный запрос сообщили, что рабочая программа учебного предмета «Музыка» «допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания».

При этом разработка программ по закону относится к компетенции самой школы, процесс регулируется в соответствии с федеральными стандартами, а педагогический работник вправе сам определять содержание и подбор произведений в соответствии с выбранной темой.

В то же время в правительстве уточнили, что если Министерство просвещения внесёт изменения в образовательные программы, то на региональном уровне изменения также внесут. Иными словами, к появлению песен Шамана в школах в регионе готовы.

На данный же момент на уроках музыки усилена роль гражданско-патриотического воспитания. Учителя региона в вокально-хоровой работе используют произведения белгородских композиторов — Александра Балбекова и Евгения Рыбкина.

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