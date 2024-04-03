Газманов и SHAMAN? Что слушают белгородские школьники на уроках музыки

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил добавить в школьный курс музыки песни российских исполнителей: SHAMAN, Газманова и Расторгуева. В Минпросвещения на инициативу Колунова отреагировало положительно, пообещав рассмотреть возможность дополнить федеральную рабочую программу по предмету «Музыка» патриотическими песнями современных авторов. Журналисты Бел.Ру решили поинтересоваться, как к инициативе относятся в правительстве Белгородской области.
Редакции в ответ на официальный запрос сообщили, что рабочая программа учебного предмета «Музыка» «допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания».
При этом разработка программ по закону относится к компетенции самой школы, процесс регулируется в соответствии с федеральными стандартами, а педагогический работник вправе сам определять содержание и подбор произведений в соответствии с выбранной темой.
В то же время в правительстве уточнили, что если Министерство просвещения внесёт изменения в образовательные программы, то на региональном уровне изменения также внесут. Иными словами, к появлению песен Шамана в школах в регионе готовы.
На данный же момент на уроках музыки усилена роль гражданско-патриотического воспитания. Учителя региона в вокально-хоровой работе используют произведения белгородских композиторов — Александра Балбекова и Евгения Рыбкина.