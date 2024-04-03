Белгородская филармония покупает голландский орган. Для чего он нужен?

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Как рассказал Бел.Ру органист Тимур Халиуллин, приобретение нового инструмента — его проект, который очень долго ждал реализации. Теперь в филармонии на главной сцене тоже можно будет услышать звуки органа, потому что новый музыкальный инструмент мобильный. Помимо родной филармонии, концерты с ним будут чаще проводить на улице: в парке Победы и в замке Utark.
«Кроме того, теперь мы будем давать органные концерты не только в филармонии, но и в других точках нашей области. Будем путешествовать с этим инструментом по домам культуры с просветительскими концертами. Мы уже и так это делали немного, но нам приходилось брать орган в аренду из колледжа. Теперь сможем давать больше концертов», — рассказывает солист филармонии.
А также появится возможность давать концерты с дуэтом органов. Как говорит Тимур Халиуллин, это редкий дуэт. Сейчас в России можно купить билеты только на два таких концерта. Оба они проходят в Москве.
Цифровой инструмент стоимостью 1,7 млн рублей произведен фирмой Johannus в Голландии. В Белгород его привезёт компания ООО «Еврофон» из Санкт-Петербурга за 120 дней с момента подписания контракта.
«У органа 32 педальные клавиши, 2 клавиатуры для игры руками, несколько десятков регистров. Орган изготовлен голландский фирмой Johannus, инструмент такой же фирмы установили недавно в „Ривьере“, в Курске, Тамбове, Липецке. Так что с нетерпением ждём приезда нового инструмента!» — заключил артист.