Белгородская филармония покупает голландский орган. Для чего он нужен?

Как рассказал Бел.Ру органист Тимур Халиуллин, приобретение нового инструмента — его проект, который очень долго ждал реализации. Теперь в филармонии на главной сцене тоже можно будет услышать звуки органа, потому что новый музыкальный инструмент мобильный. Помимо родной филармонии, концерты с ним будут чаще проводить на улице: в парке Победы и в замке Utark.