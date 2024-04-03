Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Второй интернет-оператор в Белгороде подвергся DDoS-атакам

«Атакуют наши враги»: интернет-операторы в Белгороде борются с DDoS-атаками

3 апреля 2024, 08:46
Фото: Изображение Midjourney

Второй интернет-оператор в Белгороде подвергся DDoS-атакам

Издание Бел.Ру узнало, почему белгородские провайдеры сейчас сталкиваются с проблемами.

С 1 апреля белгородцы массово жалуются на отсутствие интернета от провайдера АКС. В поддержке компании отвечают, что проблемы связаны с DDos-атаками на сервера. Журналистка Бел.Ру поговорила с руководством АКС, чтобы узнать, почему белгородцы уже третий день сталкиваются с «упавшим» интернетом.

В АКС сообщают, что атаки ведутся с Украины и от «сочувствующих» стране. Узнают о результативности атак, когда «абоненты начинают где-то кричать», а СМИ, которые распространяют сообщения о DDos-атаках, «работают на руку нашим недругам».

«На нас действительно была атака 1 апреля, она продолжалась около суток, основные проблемы решены, есть некоторые последствия, которые сейчас устраняются. 99% абонементов сейчас пользуются без особых проблем, есть проблема с некоторыми платежными системами, их быстро устранят. Но после публикации этой информации, скорее всего, атака будет повторена, вы этому посодействуете, чтобы нас атаковали снова… Я думаю, что это не читатели интересуются, а враги наши интересуются, успешна была атака или нет», — сообщили Бел.Ру в АКС.

Ранее белгородцы сообщали о проблемах с другим провайдером. Тогда проблемы с интернетом продолжались несколько дней.

Читайте также:
Жалобы помогли? Провайдер всё-таки компенсирует белгородцам дни без интернетаОперсовещание белгородского правительства перенесли из-за проблем с провайдеромУправляющая компания в Белгороде пускала в дома только «своих» провайдеров
#Город#Белгородский район#Интернет#Новости Белгорода#Эксклюзив#Провайдер#Белгород#Атака#Алёна Мальцева
Подпишитесь
Одна из взяток Сергиенко от Гринякина касалась дома родителей Наталии Полуяновой?
Сегодня, 11:40
Законопроект о создании СЭЗ в Белгородской области рассмотрят 5 апреля
Сегодня, 11:41
На Соборной площади в Белгороде поставили модульное укрытие
Сегодня, 10:53
Белгородские дизайнеры разместили «Щебекино» в Валуйском горокруге
Сегодня, 08:33
Куда обращаться, если хочется выехать из Белгорода в ПВР?
Сегодня, 08:53
"