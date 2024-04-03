«Атакуют наши враги»: интернет-операторы в Белгороде борются с DDoS-атаками

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
С 1 апреля белгородцы массово жалуются на отсутствие интернета от провайдера АКС. В поддержке компании отвечают, что проблемы связаны с DDos-атаками на сервера. Журналистка Бел.Ру поговорила с руководством АКС, чтобы узнать, почему белгородцы уже третий день сталкиваются с «упавшим» интернетом.
В АКС сообщают, что атаки ведутся с Украины и от «сочувствующих» стране. Узнают о результативности атак, когда «абоненты начинают где-то кричать», а СМИ, которые распространяют сообщения о DDos-атаках, «работают на руку нашим недругам».
«На нас действительно была атака 1 апреля, она продолжалась около суток, основные проблемы решены, есть некоторые последствия, которые сейчас устраняются. 99% абонементов сейчас пользуются без особых проблем, есть проблема с некоторыми платежными системами, их быстро устранят. Но после публикации этой информации, скорее всего, атака будет повторена, вы этому посодействуете, чтобы нас атаковали снова… Я думаю, что это не читатели интересуются, а враги наши интересуются, успешна была атака или нет», — сообщили Бел.Ру в АКС.
Ранее белгородцы сообщали о проблемах с другим провайдером. Тогда проблемы с интернетом продолжались несколько дней.