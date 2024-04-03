«Атакуют наши враги»: интернет-операторы в Белгороде борются с DDoS-атаками

С 1 апреля белгородцы массово жалуются на отсутствие интернета от провайдера АКС. В поддержке компании отвечают, что проблемы связаны с DDos-атаками на сервера. Журналистка Бел.Ру поговорила с руководством АКС, чтобы узнать, почему белгородцы уже третий день сталкиваются с «упавшим» интернетом.