11-летний велосипедист попал под колёса Toyota, проводится проверка

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
В Старооскольском городском округе вчера, 2 апреля, случилась авария с участием 11-летнего велосипедиста. По известным данным, автомобиль Toyota Passo примерно в 17:30 на седьмом км автодороги «Магистраль 1-1» сбил ребёнка. За рулём иномарки была 57-летняя женщина.
Предварительно установлено, что ребёнок пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу прямо на велосипеде, не спешившись.
В результате аварии юный белгородец получил травмы. Сотрудники полиции выясняют все подробности произошедшей аварии.