11-летний велосипедист попал под колёса Toyota, проводится проверка

В Старооскольском городском округе вчера, 2 апреля, случилась авария с участием 11-летнего велосипедиста. По известным данным, автомобиль Toyota Passo примерно в 17:30 на седьмом км автодороги «Магистраль 1-1» сбил ребёнка. За рулём иномарки была 57-летняя женщина.