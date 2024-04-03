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Published Сегодня, 07:35

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Юный велосипедист пострадал в результате ДТП в Белгородской области

11-летний велосипедист попал под колёса Toyota, проводится проверка

3 апреля 2024, 07:35
Фото: 1MI

Юный велосипедист пострадал в результате ДТП в Белгородской области

Авария произошла в Старооскольском округе вечером 2 апреля. Ребёнок ехал на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбила Toyota. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Авария

В Старооскольском городском округе вчера, 2 апреля, случилась авария с участием 11-летнего велосипедиста. По известным данным, автомобиль Toyota Passo примерно в 17:30 на седьмом км автодороги «Магистраль 1-1» сбил ребёнка. За рулём иномарки была 57-летняя женщина.

Предварительно установлено, что ребёнок пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу прямо на велосипеде, не спешившись.

В результате аварии юный белгородец получил травмы. Сотрудники полиции выясняют все подробности произошедшей аварии.

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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Авария#Велосипедист#Новости Старого Оскола#Ребёнок#Александра Склярова
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