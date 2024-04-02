Вместо белгородских зрителей — к липецким гостям: БГАДТ им. Щепкина уехал на гастроли

С 6 по 9 апреля БГАДТ имени М. С. Щепкина пробудет на гастролях в Липецке. Труппа Белгородской драмы будет выступать на сцене Липецкого академического театра имени Л. Н. Толстого. Липецкий коллектив обратил внимание на сложную ситуацию в Белгородской области и пригласил артистов к себе.