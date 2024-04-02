Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:33

Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

БГАДТ им. Щепкина

Вместо белгородских зрителей — к липецким гостям: БГАДТ им. Щепкина уехал на гастроли

2 апреля 2024, 16:33
Фото: страница БГАДТ им. Щепкина в ВК/vk.com/bgadt
БГАДТ им. Щепкина

БГАДТ имени М. С. Щепкина отправится на гастроли в Липецк

Гастроли пройдут с 6 по 9 апреля на сцене Липецкого академического театра драмы имени Л. Н. Толстого. Они инициированы труппой Липецкого театра, которая учла сложную обстановку в Белгородской области, сообщила пресс-служба БГАДТ им. Щепкина.

С 6 по 9 апреля БГАДТ имени М. С. Щепкина пробудет на гастролях в Липецке. Труппа Белгородской драмы будет выступать на сцене Липецкого академического театра имени Л. Н. Толстого. Липецкий коллектив обратил внимание на сложную ситуацию в Белгородской области и пригласил артистов к себе.

В БГАДТ отметили, что предстоящая поездка — хорошая возможность для актёров пообщаться с аудиторией, которой в настоящее время белгородская труппа лишена. В Липецке Белгородская драма покажет спектакли «Карлик Нос», «Мера за меру», «Любовь и голуби», «Саня, Ваня, с ними Римас».

Раннее сообщалось, что спектакли, которые должны были пройти в Белгороде 3, 4, 6, 7 и 11 апреля, пришлось отменить.

   
   
За год белгородцы потеряли 800 тысяч рублей на «покупке билетов в театр»
Узнать подробнее
Читайте также:
Театр Белгородский драмтеатр временно приостановил продажу билетов на апрельТеатр Культурные учреждения Белгорода перенесли концерты и спектакли до конца марта
#Белгородская область#Культура#Новости Белгорода#Черноземье#Бгадт им. щепкина#Гастроли#Белгород#Маргарита Водолажская
Подпишитесь
«Сколько ещё будет жертв?»: в Белгороде несколько жертв домогательств просят о помощи
Сегодня, 15:22
В мэрии Белгорода нашли начальника для департамента городского хозяйства
Сегодня, 09:13
Крик, смех и претензии: участники дела Сергиенко встретились после долгого перерыва
Сегодня, 15:39
Мирный житель за рулём авто ранен в результате взрыва в приграничье
Сегодня, 14:10
Прокурор попросила адвоката Сергиенко не склонять украинскую фамилию подсудимого
Сегодня, 10:42
Во время обстрелов ВСУ в Белгородской области погибли 11 детей с начала СВО
Сегодня, 10:38
"