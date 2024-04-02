Вместо белгородских зрителей — к липецким гостям: БГАДТ им. Щепкина уехал на гастроли

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
С 6 по 9 апреля БГАДТ имени М. С. Щепкина пробудет на гастролях в Липецке. Труппа Белгородской драмы будет выступать на сцене Липецкого академического театра имени Л. Н. Толстого. Липецкий коллектив обратил внимание на сложную ситуацию в Белгородской области и пригласил артистов к себе.
В БГАДТ отметили, что предстоящая поездка — хорошая возможность для актёров пообщаться с аудиторией, которой в настоящее время белгородская труппа лишена. В Липецке Белгородская драма покажет спектакли «Карлик Нос», «Мера за меру», «Любовь и голуби», «Саня, Ваня, с ними Римас».
Раннее сообщалось, что спектакли, которые должны были пройти в Белгороде 3, 4, 6, 7 и 11 апреля, пришлось отменить.