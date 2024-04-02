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Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:01

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Трое обладателей активов в Белгородской области вошли в список Forbes

Владелец Яковлевского ГОКа Мордашов поднялся в рейтинге богатейших россиян

2 апреля 2024, 15:01
Фото: Изображение Midjourney

Трое обладателей активов в Белгородской области вошли в список Forbes

Алексей Мордашов занял четвёртую сточку рейтинга самых богатых российских бизнесменов. Всего в топ-20 богатейших попали три бизнесмена, чьи активы представлены в Белгородской области. Рейтинг публикует Forbes.
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Владелец Яковлевского ГОКа Алексей Мордашов за год поднялся на четвёртую строчку в рейтинге самых богатых российских бизнесменов. Его состояние оценили в 25,5 млрд долларов. Бизнесмен владеет компаниями «Северсталь», Nordgold, TUI, «Лента», «Силовые Машины». Отметим, что «Северсталь» управляет Яковлевским ГОКом.

Напомним, что в 2022 году Мордашов и его семья попала под санкции США.

Также в рейтинг вошли и другие бизнесмены, которые имеют активы в Белгородской области. Среди них — Владимир Лисин, владелец НЛМК и «Первая портовая компания». В Белгородской области группа НЛМК представлена Стойленским ГОКом. Состояние Лисина оценили в 26,6 млрд долларов. Бизнесмен находится на третьей строчке рейтинга.

Помимо этого, на 9-м месте оказался Алишер Усманов с состоянием в 13 млрд долларов. Бизнесмен владеет компанией USM. В регионе компания представлена Лебединским ГОКом, а также ОЭМК.

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