Владелец Яковлевского ГОКа Мордашов поднялся в рейтинге богатейших россиян

Также в рейтинг вошли и другие бизнесмены, которые имеют активы в Белгородской области. Среди них — Владимир Лисин, владелец НЛМК и «Первая портовая компания». В Белгородской области группа НЛМК представлена Стойленским ГОКом. Состояние Лисина оценили в 26,6 млрд долларов. Бизнесмен находится на третьей строчке рейтинга.