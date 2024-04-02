Турагент присвоила 2,5 млн рублей, которые ей передали белгородцы на путёвки

Турагента в Белгородской области осудили за мошенничество

Жительница Губкинского горокруга работала на основании доверенности в ООО «Караван-тур», а затем стала гендиректором агентства. За несколько лет от её действий пострадали 30 клиентов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.