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Туризм

Турагент присвоила 2,5 млн рублей, которые ей передали белгородцы на путёвки

2 апреля 2024, 05:31
Фото: Изображение Midjourney
Туризм

Турагента в Белгородской области осудили за мошенничество

Жительница Губкинского горокруга работала на основании доверенности в ООО «Караван-тур», а затем стала гендиректором агентства. За несколько лет от её действий пострадали 30 клиентов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Жительница Губкинского городского округа признана судом виновной за ряд совершённых преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Она работала в сфере туризма и оказывала свою услуги на основании генеральной доверенности, выданной ООО «Караван-Тур».

С ноября 2019 года по ноябрь 2022 года подсудимая присвоила более 1,3 миллиона рублей. Получив от 12 людей оплату туров, она не направила деньги на бронирование отелей.

В декабре 2022 года жительница региона стала гендиректором компании и продолжила свою деятельность. 18 клиентов ей удалось обмануть с декабря 2022 по август 2023 года, сумма похищенного достигла более 1,2 млн рублей.

Суд приговорил женщину к четырём годам принудительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства.

У белгородцев возникли проблемы с ещё одним турагентом: украдено более 2 млн рублей
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#Общество#Белгородская область#Мошенничество#Туризм#Новости Белгорода#Белгород#Губкинский горокруг#Караван Тур#Маргарита Водолажская#Бронирование туров
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