Турагент присвоила 2,5 млн рублей, которые ей передали белгородцы на путёвки

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Жительница Губкинского городского округа признана судом виновной за ряд совершённых преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Она работала в сфере туризма и оказывала свою услуги на основании генеральной доверенности, выданной ООО «Караван-Тур».
С ноября 2019 года по ноябрь 2022 года подсудимая присвоила более 1,3 миллиона рублей. Получив от 12 людей оплату туров, она не направила деньги на бронирование отелей.
В декабре 2022 года жительница региона стала гендиректором компании и продолжила свою деятельность. 18 клиентов ей удалось обмануть с декабря 2022 по август 2023 года, сумма похищенного достигла более 1,2 млн рублей.
Суд приговорил женщину к четырём годам принудительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства.