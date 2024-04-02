«Тинькофф» против? Карту, на которую собирали помощь для белгородцев, заблокировали

«Тинькофф» временно заблокировал карту для помощи белгородцам

О возникшей проблеме сообщила главред RT Маргарита Симоньян. Она заявила, что её корреспонденту, который собирал помощь для белгородцев, заблокировали карту. Однако спустя время проблему решили.