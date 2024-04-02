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Published Сегодня, 14:19

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«Тинькофф» временно заблокировал карту для помощи белгородцам

«Тинькофф» против? Карту, на которую собирали помощь для белгородцев, заблокировали

2 апреля 2024, 14:19
Фото: 1MI

«Тинькофф» временно заблокировал карту для помощи белгородцам

О возникшей проблеме сообщила главред RT Маргарита Симоньян. Она заявила, что её корреспонденту, который собирал помощь для белгородцев, заблокировали карту. Однако спустя время проблему решили.

Военкору телеканала RT Валентину Горшенину заблокировали карту «Тинькофф», на которую он собирал от неравнодушных россиян деньги для пострадавших при обстрелах белгородцев.

Главред RT Маргарита Симоньян обратилась к руководству банка и потребовала объяснений: «Дорогой „Тинькофф“! Нашему военкору Валентину Горшенину заблокировали карту, на которую мы собирали деньги на помощь жителям Белгорода. Объяснений ждёт вся страна, которая эти деньги собирала. Потрудитесь поскорее».

Чуть позже проблему всё-таки решили: в RT сообщили, что банк карту разблокировал и переводы снова работают.

Отметим, что россияне также помогают пострадавшим при обстрелах белгородцам с помощью команды журналистки Ксении Собчак: та с января помогает семьям покинуть Белгород и уехать в безопасные регионы.

Аналогичную помощь жителям Белгорода предлагают и другие звёзды.

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#Общество#Белгородская область#Банковская карта#Карта#Новости Белгорода#Блокировка#Белгород#Тинькофф Банк#Маргарита Симоньян#Александра Склярова
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