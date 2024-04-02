«Тинькофф» против? Карту, на которую собирали помощь для белгородцев, заблокировали

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Военкору телеканала RT Валентину Горшенину заблокировали карту «Тинькофф», на которую он собирал от неравнодушных россиян деньги для пострадавших при обстрелах белгородцев.
Главред RT Маргарита Симоньян обратилась к руководству банка и потребовала объяснений: «Дорогой „Тинькофф“! Нашему военкору Валентину Горшенину заблокировали карту, на которую мы собирали деньги на помощь жителям Белгорода. Объяснений ждёт вся страна, которая эти деньги собирала. Потрудитесь поскорее».
Чуть позже проблему всё-таки решили: в RT сообщили, что банк карту разблокировал и переводы снова работают.
Отметим, что россияне также помогают пострадавшим при обстрелах белгородцам с помощью команды журналистки Ксении Собчак: та с января помогает семьям покинуть Белгород и уехать в безопасные регионы.
Аналогичную помощь жителям Белгорода предлагают и другие звёзды.